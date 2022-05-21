人民日报社总编辑 于绍良

实现全体人民共同富裕，是我们党矢志不渝的奋斗目标。习近平总书记强调“要加强促进共同富裕舆论引导”，要求“为促进共同富裕提供良好舆论环境”。我们要深入贯彻落实习近平总书记重要论述精神和党中央决策部署，切实履行好党的新闻舆论工作职责使命，为扎实推动共同富裕提供强大精神力量和有力舆论支持。

共同富裕是中国特色社会主义的本质要求，要通过新闻宣传引导广大干部群众正确认识和把握实现共同富裕的战略目标和实践途径。习近平总书记指出：“实现共同富裕的目标，首先要通过全国人民共同奋斗把‘蛋糕’做大做好，然后通过合理的制度安排正确处理增长和分配关系，把‘蛋糕’切好分好。这是一个长期的历史过程，我们要创造条件、完善制度，稳步朝着这个目标迈进。”作为党中央机关报，我们要完整、准确、全面地宣传阐释习近平总书记关于扎实推动共同富裕的重要论述精神，坚定全党全社会扎实推动共同富裕的信心和决心。

共同富裕要靠共同奋斗，要通过新闻宣传激励广大干部群众通过胼手胝足奋斗、携手并肩拼搏实现共同富裕。习近平总书记指出：“幸福生活都是奋斗出来的，共同富裕要靠勤劳智慧来创造。”新时代是奋斗者的时代。我们要大力宣传劳模精神、劳动精神、工匠精神，突出报道时代楷模、先进典型、致富能手，激励广大干部群众见贤思齐、不懈奋斗。要大力宣传各地区各部门促进共同富裕的新进展新成效，持续激发中华儿女埋头苦干、奋斗致富的内生动力。

共同富裕等不得也急不得，要通过新闻宣传凝聚社会共识、澄清模糊认识，防止急于求成和畏难情绪。习近平总书记指出：“共同富裕是一个长远目标，需要一个过程，不可能一蹴而就，对其长期性、艰巨性、复杂性要有充分估计”。我们要围绕中心、服务大局，坚持正确舆论导向，激发干部群众尽力而为的干劲、量力而行的理性，不因目标长远而消极懈怠、不因过程漫长而拔苗助长，既打好攻坚战，也打好持久战，逐步实现共同富裕。

共同富裕既要“富口袋”也要“富脑袋”，新闻媒体要更好发挥作用，促进人民精神生活共同富裕。习近平总书记指出，共同富裕“是人民群众物质生活和精神生活都富裕”，强调要“促进人民精神生活共同富裕”。我们要强化社会主义核心价值观引领，推动社会各界提升文明素养、弘扬时代新风、涵养道德情操、培育心灵家园、丰富精神生活。要推出更多沾泥土、带露珠、接地气、冒热气的好作品，做到新闻报道有深度、评论理论有高度、融媒传播有广度，更好满足多样化、多层次、多方面的精神文化需求，为促进人民精神生活共同富裕贡献力量。

（摘自在扎实推动共同富裕高峰论坛上的致辞）

《 人民日报 》（ 2022年05月21日 05 版）

(责编：袁勃、岳弘彬)