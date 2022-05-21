《 人民日报 》（ 2022年5月21日 第 06 版）

从五个方面扎实推动共同富裕

国务院发展研究中心党组书记 马建堂

习近平总书记指出：“现在，已经到了扎实推动共同富裕的历史阶段。”“要正确认识和把握实现共同富裕的战略目标和实践途径。”我们要深入学习贯彻习近平总书记关于共同富裕的重要论述精神，扎实推动共同富裕。

在高质量发展中扎实推动共同富裕。实现共同富裕目标，首先要通过高质量发展把“蛋糕”做大做好，然后通过合理的制度安排把“蛋糕”切好分好。

在坚持基本经济制度基础上扎实推动共同富裕。坚持“两个毫不动摇”，发挥好公有制经济在高质量发展与促进共同富裕中的主体作用，支持和鼓励民营经济发挥创造财富、提供就业、推动创新的积极作用。

在加快推进基本公共服务均等化中扎实推动共同富裕。统筹需要和可能，把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上。创新基本公共服务供给模式，不断提高基本公共服务供给质量和水平。

在鼓励先富带动后富中扎实推动共同富裕。我们要实现的共同富裕不是平均主义，而是允许有适度差距的共同富裕。

在促进人的全面发展中扎实推动共同富裕。加强社会主义精神文明建设，强化爱国主义、集体主义、社会主义教育，培育和践行社会主义核心价值观，推动形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范，厚植共同富裕理念。

高质量发展推动乡村全面振兴

中央农办副主任、农业农村部党组成员、国家乡村振兴局局长 刘焕鑫

习近平总书记深刻指出，“打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，为促进共同富裕创造了良好条件。现在，已经到了扎实推动共同富裕的历史阶段”，强调“促进共同富裕，最艰巨最繁重的任务仍然在农村”“农村共同富裕工作要抓紧”。国家乡村振兴局将积极总结推广浙江经验，指导各地创造性学习借鉴，推动面上工作提质增效，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

把巩固拓展脱贫攻坚成果作为基础前提，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。指导各地学习借鉴浙江健全低收入农户精准识别机制、集成帮扶政策、推进精准落实等经验做法，健全防止返贫动态监测和帮扶机制。

把增加脱贫群众收入作为根本措施，不断缩小收入差距。指导各地学习借鉴浙江对重点群体“扩中”、对有劳动能力的低收入农户“提低”的创新思路和务实举措，大力发展特色优势产业。

把促进脱贫县加快发展作为主攻方向，不断缩小发展差距。指导各地学习借鉴浙江帮促山区26县加快发展的有效做法，严格落实“四个不摘”要求，倾斜支持国家乡村振兴重点帮扶县发展。

把乡村发展建设治理作为重要任务，加快全面推进乡村振兴。指导各地学习借鉴浙江发展乡村富民产业等创新理念和特色做法，推动乡村全面振兴不断取得新进展新成效。

深刻领会共同富裕的科学指引

中共中央党史和文献研究院副院长 黄一兵

共同富裕是中华民族千百年来的梦想，是中国共产党人矢志不渝的追求。以习近平同志为核心的党中央深刻把握我国社会发展阶段的新变化，把逐步实现全体人民共同富裕摆在更加重要的位置。

在深刻总结实践经验的基础上，习近平总书记对逐步实现全体人民共同富裕进行了深邃思考和科学判断，对实现共同富裕目标作出新的部署，对新时代实现共同富裕的一系列重大问题给予了科学回答。一是明确了实现共同富裕的领导力量。二是明确了实现共同富裕的历史阶段。三是明确了实现共同富裕的本质特征。四是明确了实现共同富裕的战略目标。五是明确了实现共同富裕的基本原则。六是明确了实现共同富裕的总体思路。七是明确了实现共同富裕的实践要求。

习近平总书记关于扎实推动共同富裕的重要论述，科学回答了什么是共同富裕、为什么要实现共同富裕、怎样实现共同富裕等重大理论和实践问题。这些重要论述，坚持和运用辩证唯物主义和历史唯物主义，蕴含着丰富的马克思主义思想方法和工作方法，是坚持理论创新的典范、坚持人民至上的典范、坚持系统观念的典范、坚持实事求是的典范、坚持开拓创新的典范，为新时代扎实推动共同富裕提供了精神指引和实践指南，为实现全体人民共同富裕提供了锐利思想武器。

认识把握共同富裕的科学内涵

中国社会科学院副院长、党组成员 高培勇

习近平总书记指出：“我国现代化是全体人民共同富裕的现代化。”扎实推动共同富裕，需要正确认识和把握共同富裕的科学内涵。

实现共同富裕要靠高质量发展。要自觉主动解决地区差距、城乡差距、收入差距等问题，不断推动实现创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的高质量发展。

实现共同富裕要靠全体人民共同奋斗。促进共同富裕和促进人的全面发展是高度统一的。要为人民提高受教育程度、增强发展能力创造更加普惠公平的条件，畅通向上流动通道，给更多人创造致富机会，形成人人参与的发展环境。

实现共同富裕要坚持基本经济制度。我国社会主义基本经济制度既有利于激发各类市场主体活力、解放和发展社会生产力，又有利于促进效率和公平有机统一、不断实现共同富裕。要坚持“两个毫不动摇”，坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展，同时允许一部分人、一部分地区先富起来，先富带后富，逐步实现共同富裕。

实现共同富裕是一个长期的历史过程。这要求我们坚持以人民为中心的发展思想，树立正确的发展观、现代化观，向着这个目标更加积极有为地进行努力，让广大人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

共创绿色低碳智慧的美好生活

国家电力投资集团有限公司党组书记、董事长 钱智民

党的十九大报告提出，到本世纪中叶“全体人民共同富裕基本实现”这一重大战略部署，顺应了新时代发展的需要，符合全体人民的共同心愿和根本利益。作为大型新能源和清洁能源发电企业，围绕浙江省的四大战略定位和“八八战略”的实施，国家电投正在进行以下探索实践：

一是以“清洁能源+新产业”带动农民增收致富，助力实现城乡收入均衡。国家电投发挥在清洁能源和综合智慧能源方面的差异化优势，率先提出并着手实施县域“清洁能源+新产业”行动，已在浙江安吉、长兴等县域试点推进。

二是以绿色低碳智慧提升生活环境品质，助力实现生态之美目标。围绕综合智慧能源生态体系建设，国家电投在城市，推出了绿色低碳智慧办公楼宇、智慧产业园区，打造零碳交通城市示范；在乡村，以新能源开发带动生活垃圾、农林废弃物处理，生物循环利用等，持续改善县域和乡村环境，打造乡村生态文明新典范。

三是以数字化赋能城乡公共服务，助力实现美好生活愿景。国家电投正在实施基于能源网、融合社群网、联通政务网的“三网融合”战略行动，推进数字下沉到基层，探索家家户户通过能源网和互联网互通互联，为政府、企业、居民等用户提供能源、电商、技术、民生、数据、金融等综合服务。

处理好重要关系实现均衡发展

香港中文大学（深圳）教授、前海国际事务研究院院长 郑永年

浙江共同富裕地方实践的全国和世界意义十分显见。改革开放以来，浙江从资源小省发展成经济大省，且在探索解决发展不平衡不充分问题方面取得了明显成效，兼顾了发展和公平。均衡性是浙江经济发展经验最显著的特征。这些年来，浙江处理好了很多重要的关系，实现了均衡发展。

第一，政府与市场的关系。浙江呈现出“小政府、大社会”的特点。在浙江，“更好发挥政府作用”体现为政府在经济生活中的协调作用。

第二，国企与民企的关系。国企强，民企也强，两者之间进行了有效的劳动分工，这使得浙江能够有效动员和发挥民间资本的能动性。

第三，内资与外资的关系。浙江不排斥外资，但浙江的资本以内资为主。浙江的劳动关系更为和谐。

第四，大型企业与中小微型企业的关系。国内很多大型的民营企业都出自浙江，但同时，浙江的中小微型企业也非常发达。

第五，制造业与服务业的关系。浙江的服务业是为制造业服务的，浙江始终把发展的重点放在制造业上。

第六，工业与农业的关系。浙江既是工业和制造业大省，也是农业强省。

把浙江作为一个典型来研究，从学术的角度来说，具有非常重要的意义。

《 人民日报 》（ 2022年05月21日 06 版）

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