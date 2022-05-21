认识把握共同富裕的科学内涵
2022年05月21日05:03 | 来源：人民网－人民日报
小字号
习近平总书记指出：“我国现代化是全体人民共同富裕的现代化。”扎实推动共同富裕，需要正确认识和把握共同富裕的科学内涵。
实现共同富裕要靠高质量发展。要自觉主动解决地区差距、城乡差距、收入差距等问题，不断推动实现创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的高质量发展。
实现共同富裕要靠全体人民共同奋斗。促进共同富裕和促进人的全面发展是高度统一的。要为人民提高受教育程度、增强发展能力创造更加普惠公平的条件，畅通向上流动通道，给更多人创造致富机会，形成人人参与的发展环境。
实现共同富裕要坚持基本经济制度。我国社会主义基本经济制度既有利于激发各类市场主体活力、解放和发展社会生产力，又有利于促进效率和公平有机统一、不断实现共同富裕。要坚持“两个毫不动摇”，坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展，同时允许一部分人、一部分地区先富起来，先富带后富，逐步实现共同富裕。
实现共同富裕是一个长期的历史过程。这要求我们坚持以人民为中心的发展思想，树立正确的发展观、现代化观，向着这个目标更加积极有为地进行努力，让广大人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。
《 人民日报 》（ 2022年05月21日 06 版）
(责编：袁勃、岳弘彬)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中证协发布《证券行业诚信准则》《证券行业执业声誉信息管理办法》
- 人民网北京5月20日电 （记者王震）中国证券业协会20日发布《证券行业诚信准则》及《证券行业执业声誉信息管理办法》，分别于发布之日和2022年9月1日起生效。 中国证券业协会指出，信用是资本市场的基石，各类市场主体只有基于信用才能在资本市场赖以生存。…
- 证监会修订证券登记结算管理办法 稳步推进货银对付改革
- 人民网北京5月20日电 （记者王震）据证监会网站消息，为稳步推进货银对付改革，中国证监会正式发布修订后的《证券登记结算管理办法》（以下简称《办法》），自2022年6月20日起施行。 《办法》修订主要涉及三个方面内容：一是与2020年3月施行的《证券法》新增和修订的涉及证券登记结算业务的条款做好衔接，将国务院批准的其他全国性证券交易场所的登记结算纳入适用范围、细化明确中央对手方职责等；二是为落实货银对付改革关于制定修改配套规则的安排，规定结算参与人足额交付资金前证券打标识相关安排，明确交收违约处理程序等，做好改革的法律保障工作；三是对近年来沪深港通、沪伦通、存托凭证等资本市场重大改革涉及证券登记结算业务的内容进行适应性调整。…
相关新闻
- 评论
- 关注