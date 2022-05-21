中国社会科学院副院长、党组成员 高培勇

习近平总书记指出：“我国现代化是全体人民共同富裕的现代化。”扎实推动共同富裕，需要正确认识和把握共同富裕的科学内涵。

实现共同富裕要靠高质量发展。要自觉主动解决地区差距、城乡差距、收入差距等问题，不断推动实现创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的高质量发展。

实现共同富裕要靠全体人民共同奋斗。促进共同富裕和促进人的全面发展是高度统一的。要为人民提高受教育程度、增强发展能力创造更加普惠公平的条件，畅通向上流动通道，给更多人创造致富机会，形成人人参与的发展环境。

实现共同富裕要坚持基本经济制度。我国社会主义基本经济制度既有利于激发各类市场主体活力、解放和发展社会生产力，又有利于促进效率和公平有机统一、不断实现共同富裕。要坚持“两个毫不动摇”，坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展，同时允许一部分人、一部分地区先富起来，先富带后富，逐步实现共同富裕。

实现共同富裕是一个长期的历史过程。这要求我们坚持以人民为中心的发展思想，树立正确的发展观、现代化观，向着这个目标更加积极有为地进行努力，让广大人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

《 人民日报 》（ 2022年05月21日 06 版）

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