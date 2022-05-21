共创绿色低碳智慧的美好生活
2022年05月21日05:03 | 来源：人民网－人民日报
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党的十九大报告提出，到本世纪中叶“全体人民共同富裕基本实现”这一重大战略部署，顺应了新时代发展的需要，符合全体人民的共同心愿和根本利益。作为大型新能源和清洁能源发电企业，围绕浙江省的四大战略定位和“八八战略”的实施，国家电投正在进行以下探索实践：
一是以“清洁能源+新产业”带动农民增收致富，助力实现城乡收入均衡。国家电投发挥在清洁能源和综合智慧能源方面的差异化优势，率先提出并着手实施县域“清洁能源+新产业”行动，已在浙江安吉、长兴等县域试点推进。
二是以绿色低碳智慧提升生活环境品质，助力实现生态之美目标。围绕综合智慧能源生态体系建设，国家电投在城市，推出了绿色低碳智慧办公楼宇、智慧产业园区，打造零碳交通城市示范；在乡村，以新能源开发带动生活垃圾、农林废弃物处理，生物循环利用等，持续改善县域和乡村环境，打造乡村生态文明新典范。
三是以数字化赋能城乡公共服务，助力实现美好生活愿景。国家电投正在实施基于能源网、融合社群网、联通政务网的“三网融合”战略行动，推进数字下沉到基层，探索家家户户通过能源网和互联网互通互联，为政府、企业、居民等用户提供能源、电商、技术、民生、数据、金融等综合服务。
《 人民日报 》（ 2022年05月21日 06 版）
(责编：袁勃、岳弘彬)
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