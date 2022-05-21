“十四五”时期
中国将推进11项交通运输重大工程项目包
2022年05月21日05:05 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京5月20日电 （记者严冰）记者从交通运输部获悉，近日，交通运输部印发《关于扎实推动“十四五”规划交通运输重大工程项目实施的工作方案》，坚持稳字当头、稳中求进，适度超前开展交通基础设施投资，实施一批战略性、全局性、引领性、基础性的交通重大工程项目，为保持经济运行在合理区间、保持社会大局稳定作出积极贡献。
根据“十四五”交通运输系列规划确定的发展目标和重点任务，按照意义重大、影响深远、效益突出、技术领先、示范带动的遴选原则，提出“十四五”时期重点推进的11项交通运输重大工程项目包。“十四五”规划纲要确定的102项重大工程项目中，由交通运输部牵头落实的交通运输项目均纳入各项工程包予以统筹推进。
11项重大工程项目包是：国家高速公路大通道联通工程、沿边沿海公路建设工程、出疆入藏公路通道工程、“四好农村路”助力乡村振兴工程、运河连通工程、黄金水道扩能工程、沿海港口提升工程、现代综合交通“三位一体”枢纽工程、“北斗领航”工程、交通运输新基建赋能工程、绿色低碳交通可持续发展工程。
(责编：袁勃、岳弘彬)
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