据新华社北京5月20日电 （记者周圆）民航局日前发布的2021年民航行业发展统计公报显示，截至2021年底，中国境内共有运输机场248个，比上年底净增7个；全国在册管理的通用机场数量达到370个，比上年底净增31个。

公报显示，2021年，全行业完成旅客运输量44055.74万人次，比上年增长5.5%。其中，国内航线完成旅客运输量43908.02万人次，比上年增长7.6%；国际航线完成旅客运输量147.72万人次，比上年下降84.6%。货邮运输方面，完成货邮运输量731.84万吨，比上年增长8.2%。

行业建设方面，截至2021年底，全行业运输飞机期末在册架数4054架，比上年底增加151架；共有定期航班航线4864条；全行业持照机务人员63480名，比上年增加3145名，持照签派员10822名，比上年增加1828名。

民航服务质量持续提升。公报显示，2021年，客运航班平均航班正常率为88%，平均延误时间为10分钟，比上年增加1分钟。截至2021年底，全国29家机场实现身份证一证通行，66家机场应用人脸识别技术，234家机场实现“无纸化”便捷出行；40家千万级大型机场开通旅客“易安检”服务；9家航空公司、53家机场开展“通程航班平台”试点。

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