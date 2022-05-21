据新华社北京5月20日电 （记者王立彬、岳德亮）5月20日，联合国全球地理信息知识与创新中心成立仪式以线上方式举行。该中心是联合国在华设立的首个直属专门机构，隶属于联合国经济与社会事务部，驻浙江湖州德清。

据介绍，自然资源部将同联合国经社部密切合作，积极协调中国地理信息发展资源，为联合国全球地理信息知识与创新中心运行和发展提供技术、数据、产品、服务、人才等支持。

联合国全球地理信息知识与创新中心将充分调动各成员国和利益相关方的优势、资源和力量，进一步提升地理信息在全球可持续发展中的关键作用，汇集和共享相关数据信息，积极为国际社会落实2030年可持续发展议程提供技术和能力建设支持，共同应对经济、社会、环境领域的全球性挑战。

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