本报北京5月20日电 （余建斌、喻鹏）北京时间5月20日18时30分，中国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，采取一箭三星方式，成功将3颗低轨通信试验卫星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该低轨通信试验卫星主要用于开展在轨通信技术试验验证。此次任务是长征系列运载火箭第421次飞行。

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