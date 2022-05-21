本报记者 孔德晨

下调15个基点！5月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率（LPR）：1年期LPR为3.7%，与上月持平；5年期以上LPR为4.45%，较上月下降15个基点。专家表示，此次降息是2019年以来下调幅度最大、首次只降5年期以上LPR的调整，有助于减轻居民房贷利息压力、降低实体经济融资成本，是稳定投资、消费、宏观经济基本盘和促进房地产市场平稳健康发展的重要举措。

LPR改革以来的最大降幅

根据中国人民银行公告，自2019年8月20日起，LPR按新的形成机制报价并计算得出。中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军对记者表示，本次降息有3个特点：一是下降幅度大，包括此次在内，2019年8月以来，5年期以上LPR共有过5次下降，一次性下降15个基点，是2019年LPR改革以来的最大降幅；二是首次只降5年期以上LPR不降1年期LPR，过去有时只降1年期LPR不降5年期以上LPR，或者1年期LPR降得多而5年期以上LPR降得少；三是此次降息对应的政策利率（月中的中期借贷便利利率）保持不变，直接下调LPR，达到释放前期存款改革政策红利的效果。

赵锡军表示，针对经济运行中的不确定性因素，国家出台了多项措施，其中包括进一步降低融资成本、加快基建项目进程以及增加资金安排方面的支持等，“将LPR下调，是当前疫情影响、经济增长放缓背景下的逆周期政策调节之举，目的在于熨平短期经济波动，稳定市场预期。”

中国社会科学院金融研究所研究员尹中立对记者介绍，由于5年期以上LPR与房贷利率挂钩，此次5年期以上LPR下调后，房贷利率也有望随之下调。按贷款金额100万元、期限30年、等额本息还款计算，5年期以上LPR从此前的4.6%降低15个基点，购房者平均每月可减少月供约89元，需偿还的利息总额减少3万多元。“这有助于支持刚性和改善性住房需求，减轻居民房贷利息压力。”尹中立说。

降低实体经济融资成本

调节5年期以上LPR而1年期LPR保持不变，此举出于怎样的考虑？

赵锡军分析，“此次调节5年期以上的LPR，从长端市场来说，更多影响到新基建等周期更长、回报率相对偏低的项目。”赵锡军说，“若要扩大投放、更快地完成这类项目，就必须安排好资金，同时控制好融资成本。由于时间周期长，这些项目资金的使用需要从更长远的角度考虑，长端利率的走势对项目展开有更大影响。”

尹中立认为，1年期LPR保持不变，一定程度上也受到了物价方面的影响。“今年以来，国际市场能源价格和农产品价格涨幅偏高，中国面临一定的输入性通胀压力，此次调节政策的出台，说明央行同时考虑了长端和短端两个不同市场的特点，有利于促进中长期投融资活动。”

中信证券联席首席经济学家明明认为，此次5年期以上LPR下降，间接为提振消费提供了空间，有助于缓解居民和企业的利息压力，降低实体经济融资成本。

有助于提振市场信心

近日，央行、银保监会联合发布《关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》，宣布个人首套住房商贷利率下限调降20个基点，二套住房政策下限不变，为个人首套房贷利率下行进一步打开执行空间。赵锡军分析，叠加此次利率下调的影响，一方面使得居民购房的财务成本有了进一步下行空间，降低了居民负担，为居民改善居住需求提供了帮助和支持，另一方面也坚定释放出“房住不炒”的政策信号。

“中长期以上贷款利率下调，不仅减轻了购房者的还贷负担，也降低了房企的融资成本和经营成本。”易居研究院智库中心研究总监严跃进说。

中国房地产市场区域特征明显，个人住房贷款利率和首付比例确定遵循“因城施策”原则，并采用全国、城市、银行三层的定价机制。不过，在实践中，多数城市直接采用了全国政策下限，没有额外再做加点要求。

此次通知明确提出，在全国统一的贷款利率下限基础上，人民银行、银保监会各派出机构按照“因城施策”的原则，指导各省级市场利率定价自律机制，根据辖区内各城市房地产市场形势变化及城市政府调控要求，自主确定辖区内各城市首套和二套住房商业性个人住房贷款利率加点下限。

专家认为，在城市贷款利率下限基础上，下一步银行业金融机构将结合自身经营情况、客户风险状况和信贷条件等因素，合理确定每笔贷款的具体加点数值。

“政策的出台既对市场行为有实质性影响，也起到了稳定市场信心、通过政策调整给予市场更加明朗预期的作用。”赵锡军说。

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