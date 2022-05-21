全国夏收夏种气象服务启动
2022年05月21日05:06 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京5月20日电 （记者李红梅）记者从中国气象局获悉，全国夏收夏种气象服务20日正式启动。中央气象台20日发布今年首份《全国夏收夏种气象服务专报》，预计夏收夏种期间，大部分时段天气条件较好，利于夏收夏种。
中国夏收夏种主要涉及西北、华北、黄淮、西南、江淮、江汉、江南等地。夏收作物主要包括冬小麦、油菜等，夏种作物主要包括夏玉米和夏大豆等。夏收夏种期间，中央气象台将每周发布两期夏收夏种服务信息产品，并下发夏收夏种农用天气预报格点化客观指导产品；如遇重大天气过程，还将增加服务频次，开展有针对性的服务。同时，中央气象台将继续加强与农业农村部、民政部等相关单位的信息交流，全力做好气象服务保障工作。
各地气象部门优化产品制作与发布流程，利用惠农气象APP或微信公众号，联合农业农村部门，结合卫星遥感监测等手段，有针对性地开展服务保障工作。气象服务信息精准靶向推送给广大农户和农机手。
(责编：袁勃、岳弘彬)
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