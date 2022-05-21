新华社上海5月20日电 （记者周蕊）总部位于上海的金砖国家新开发银行日前表示，其在中国银行间债券市场成功发行了70亿元规模、期限为3年的人民币债券。

“这是银行的又一里程碑。”新开发银行副行长兼首席财务官莱斯利·马斯多普说。这次熊猫债的发行，为新开发银行助力新兴市场和发展中国家的高质量可持续发展提供了资金支持，也充分体现了中国债券市场在全球金融市场中的重要性。

新开发银行由巴西、俄罗斯、印度、中国、南非5个国家发起，旨在为金砖国家等新兴经济体和发展中国家的基础设施和可持续发展项目调动资源，补充多边和区域金融机构为全球增长和发展所做的努力。

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