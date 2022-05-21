京广空中大通道全面建成启用
2022年05月21日05:06 | 来源：人民网－人民日报海外版
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新华社北京5月19日电 （记者周圆）记者从民航局空管局获悉，5月19日零时，京广大通道空域结构调整方案（南段方案）正式启用，标志着连接京津冀地区和粤港澳大湾区两大城市群的南北空中大通道全面建成。
民航局空管局空域管理中心空域管理室副主任张俊杰介绍，京广大通道空域结构调整是民航空中大通道建设以来影响范围最广、军民航协调最充分、准备时间最长的一次，预计可为京津冀地区和粤港澳大湾区及沿线地区航班提升近40%的空域容量。此前先后完成了京广大通道西线和北段建设。此次启用的南段方案共新辟及调整19条航路航线，新增航线里程2313公里，调整优化13个机场相关进离场飞行程序，调整班机航线走向约5000条。
张俊杰表示，完成调整后，这条南北大动脉由过去的“单上单下”双车道变为“双上双下”的四车道，进一步提升了运行安全水平和飞行效率。经评估，运行安全方面，每日将减少京广大通道沿线航路航线交叉汇聚冲突调配次数约572次。节能减排方面，北京至香港、深圳、珠海、澳门等地航班单程可节省约125公里，全年可节省约318万公里里程，节省燃油约1.7万吨，减少碳排放约5.4万吨。飞行流量方面，可降低京广沿线主要拥堵航路点飞行流量，最高可降为实施前的67.1%，将大幅缓解航路拥堵情况。
自2012年起，民航局全面推进全国民航干线航路网络规划设计，规划了“10+3”空中骨干大通道建设。此前，已相继顺利开通6条空中骨干大通道，有力支撑了全国约58.2%的航班量增量，为我国民航发展提供了高质量的空域保障。
(责编：袁勃、岳弘彬)
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