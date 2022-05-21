《 人民日报 》（ 2022年5月21日 第 05 版）

推动共同富裕取得更为明显的实质性进展

全国人大常委会副委员长 吉炳轩

在高质量发展中促进共同富裕，是以习近平同志为核心的党中央立足新发展阶段、着眼我国社会主要矛盾变化作出的重大决策，是从全局高度谋划推进全体人民共同富裕的战略之举，对于激励全党全国各族人民向着第二个百年奋斗目标坚定前行具有重大而深远的意义。我们要深入学习、贯彻落实习近平总书记关于共同富裕的重要论述精神，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，扎实推动共同富裕取得更为明显的实质性进展。借此机会，我谈三点看法。

第一，共同富裕是社会主义的本质要求。习近平总书记指出：“消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，是社会主义的本质要求，是我们党的重要使命。”我们建设中国特色社会主义，就是要通过建设社会主义市场经济、民主政治、先进文化、和谐社会、生态文明，促进人的全面发展，促进社会公平正义，逐步实现全体人民共同富裕。在中国式现代化道路上实现的共同富裕，是全体人民共同富裕，是人民群众物质生活和精神生活都富裕。促进全体人民共同富裕，把增进人民福祉、促进人的全面发展、朝着共同富裕方向稳步前进作为经济发展的出发点和落脚点，是坚持以人民为中心的发展思想的生动体现。我们要深刻理解促进共同富裕的重大意义，为实现人民对美好生活的向往而不懈奋斗。

第二，准确把握促进共同富裕的重要原则。习近平总书记在中央财经委员会第十次会议上强调，要“鼓励勤劳创新致富”“坚持基本经济制度”“尽力而为量力而行”“坚持循序渐进”。这深刻阐明了促进共同富裕需要把握好的重要原则。幸福生活都是奋斗出来的，共同富裕要靠勤劳智慧来创造。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把握发展阶段新变化，把逐步实现全体人民共同富裕摆在更加重要的位置上，推动区域协调发展，采取有力措施保障和改善民生，打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会。实现新的奋斗目标，开创更加美好的未来，必须依靠辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。实现共同富裕目标，首先要通过全国人民共同奋斗把“蛋糕”做大做好，然后通过合理的制度安排把“蛋糕”切好分好。共同富裕是一个长远目标，不可能一蹴而就，对其长期性、艰巨性、复杂性要有充分估计。我们要实现14亿多人的共同富裕，这是一个在动态中向前发展的过程。不同人群实现富裕的程度会有高有低，时间上也会有先有后，不同地区富裕程度还会存在一定差异，不可能齐头并进。我们必须脚踏实地、久久为功，保持历史耐心，实打实地一件事一件事办好，办出切切实实的成效。

第三，在高质量发展中促进共同富裕。习近平总书记强调，要“在高质量发展中促进共同富裕”。这就深刻揭示了推动高质量发展与促进共同富裕的内在联系，指明了实现共同富裕的实践途径。在高质量发展中促进共同富裕，要坚持以人民为中心的发展思想，正确处理效率和公平的关系，构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排，加大税收、社保、转移支付等调节力度并提高精准性，扩大中等收入群体比重，增加低收入群体收入，合理调节高收入，取缔非法收入，形成中间大、两头小的橄榄型分配结构。高质量发展需要高素质劳动者，只有促进共同富裕，提高城乡居民收入，提升人力资本，才能提高全要素生产率，夯实高质量发展的动力基础。要坚持在发展中保障和改善民生，把推动高质量发展放在首位，为人民提高受教育程度、增强发展能力创造更加普惠公平的条件，提升全社会人力资本和专业技能，提高就业创业能力，增强致富本领。要着眼于满足人民日益增长的美好生活需要，贯彻新发展理念，着力解决发展不平衡不充分的问题，提高发展质量，不断提高人民生活品质、生活品位，让发展成果更多更公平惠及全体人民，促进社会公平正义，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展，不断朝着全体人民共同富裕迈进。

（摘自在扎实推动共同富裕高峰论坛上的致辞）

勇当高质量发展推动共同富裕的先行探路者

中共浙江省委书记 袁家军

在全面建设社会主义现代化国家新征程上，以习近平同志为核心的党中央开启了迈向全体人民共同富裕新的伟大探索。习近平总书记发表一系列重要论述，开创性地回答了“为什么要推动共同富裕、什么是共同富裕、怎样推动共同富裕”等重大问题，为扎实推动共同富裕提供了根本遵循。通过学习实践，我们进一步深化了认识：共同富裕是党领导人民共同奋斗共创美好生活的伟大实践和长期过程，是史无前例的伟大社会变革，是全体人民全面发展和社会全面进步互促共进的新文明，是中国特色社会主义制度优越性的重要体现，丰富了现代化内涵、拓展了现代化道路，标注了人类文明的新高度。

高质量发展建设共同富裕示范区，是习近平总书记亲自谋划、亲自定题、亲自部署、亲自推动的重大战略决策。一年来，浙江精心谋划、大胆探索推动共同富裕示范区稳健开局。一是积极探索共同富裕新理念新思路，初步形成共同富裕社会共识，构建话语体系、明确任务架构，把精准识别和推动特定区域、特定家庭、特定人群更好发展作为基础性工作来抓。二是积极探索共同富裕有效路径，构建目标指标体系，聚焦经济高质量发展、收入分配制度改革、城乡区域协调发展、公共服务优质共享、社会主义先进文化发展、生态文明建设、社会治理等七大领域，细化落实54项重点工作，探寻引领变革先行之路。三是积极探索以数字化改革推进变革重塑，以扩中提低改革为牵引，围绕缩小地区发展差距、缩小城乡发展差距、公共服务优质共享、精神生活共同富裕、共同富裕现代化基本单元等五大领域，谋划推进34项重大改革，破解传统手段难以解决的难题。四是积极探索打造标志性成果，围绕社会认同度比较高、工作有基础的十大领域，努力打造一批可示范可推广的成果，探索共富型体制机制和政策体系。五是积极探索示范区建设新机制，成立示范区领导小组，组建省委社建委、咨询委，以月度例会方式常态化研究推进，建立清单管理、改革试点、民情通达、大成集智等机制，省市县乡村联动推进，一步一个脚印推进共同富裕实践探索。

浙江要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，突出以高质量发展为基石，以解决“三大差距”问题为主攻方向，以制度重塑为核心任务，以共建共享为关键导向，推动全社会形成共识形成合力，共同奋斗共创美好生活，蹄疾步稳扎实推进示范区建设，努力探索具有普遍意义的共同富裕新路子，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

（摘自在扎实推动共同富裕高峰论坛上的致辞）

为促进共同富裕提供良好舆论环境

人民日报社总编辑 于绍良

实现全体人民共同富裕，是我们党矢志不渝的奋斗目标。习近平总书记强调“要加强促进共同富裕舆论引导”，要求“为促进共同富裕提供良好舆论环境”。我们要深入贯彻落实习近平总书记重要论述精神和党中央决策部署，切实履行好党的新闻舆论工作职责使命，为扎实推动共同富裕提供强大精神力量和有力舆论支持。

共同富裕是中国特色社会主义的本质要求，要通过新闻宣传引导广大干部群众正确认识和把握实现共同富裕的战略目标和实践途径。习近平总书记指出：“实现共同富裕的目标，首先要通过全国人民共同奋斗把‘蛋糕’做大做好，然后通过合理的制度安排正确处理增长和分配关系，把‘蛋糕’切好分好。这是一个长期的历史过程，我们要创造条件、完善制度，稳步朝着这个目标迈进。”作为党中央机关报，我们要完整、准确、全面地宣传阐释习近平总书记关于扎实推动共同富裕的重要论述精神，坚定全党全社会扎实推动共同富裕的信心和决心。

共同富裕要靠共同奋斗，要通过新闻宣传激励广大干部群众通过胼手胝足奋斗、携手并肩拼搏实现共同富裕。习近平总书记指出：“幸福生活都是奋斗出来的，共同富裕要靠勤劳智慧来创造。”新时代是奋斗者的时代。我们要大力宣传劳模精神、劳动精神、工匠精神，突出报道时代楷模、先进典型、致富能手，激励广大干部群众见贤思齐、不懈奋斗。要大力宣传各地区各部门促进共同富裕的新进展新成效，持续激发中华儿女埋头苦干、奋斗致富的内生动力。

共同富裕等不得也急不得，要通过新闻宣传凝聚社会共识、澄清模糊认识，防止急于求成和畏难情绪。习近平总书记指出：“共同富裕是一个长远目标，需要一个过程，不可能一蹴而就，对其长期性、艰巨性、复杂性要有充分估计”。我们要围绕中心、服务大局，坚持正确舆论导向，激发干部群众尽力而为的干劲、量力而行的理性，不因目标长远而消极懈怠、不因过程漫长而拔苗助长，既打好攻坚战，也打好持久战，逐步实现共同富裕。

共同富裕既要“富口袋”也要“富脑袋”，新闻媒体要更好发挥作用，促进人民精神生活共同富裕。习近平总书记指出，共同富裕“是人民群众物质生活和精神生活都富裕”，强调要“促进人民精神生活共同富裕”。我们要强化社会主义核心价值观引领，推动社会各界提升文明素养、弘扬时代新风、涵养道德情操、培育心灵家园、丰富精神生活。要推出更多沾泥土、带露珠、接地气、冒热气的好作品，做到新闻报道有深度、评论理论有高度、融媒传播有广度，更好满足多样化、多层次、多方面的精神文化需求，为促进人民精神生活共同富裕贡献力量。

（摘自在扎实推动共同富裕高峰论坛上的致辞）

《 人民日报 》（ 2022年05月21日 05 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)