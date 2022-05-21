近日，新疆生产建设兵团召开促进服务业领域困难行业恢复发展新闻发布会。会上公布，兵团发展改革委等15部门已联合印发《关于促进兵团服务业领域困难行业恢复发展若干政策的实施方案》（以下简称《实施方案》），从八个方面、43项政策措施切实缓解服务业市场主体成本压力，推动服务业领域困难行业快速恢复。

兵团发展改革委党组成员、副主任宋秀民介绍，《实施方案》中提出了“一揽子”政策措施，既包含财税政策、失业保险稳岗返还、房租减免政策、金融支持政策等服务业普惠性纾困扶持措施，还有针对特殊困难行业实施的特定优惠政策，聚焦餐饮、零售、旅游、公路铁路水路交通运输及民航等服务业领域。

企业是市场主体、就业主体，稳住企业就业才有保障。兵团人力资源和社会保障局负责人说，人社部门主要的举措是“降”“返”“缓”，阶段性降低失业保险和工伤保险费，提高失业保险稳岗返还标准，加大缓缴社保费的力度，来帮助企业脱困、稳住就业岗位。

针对餐饮和零售行业，兵团商务局负责人介绍，商务部门多举措挖潜扩容促进消费，今年以来，已相继组织开展了“网上年货节”“消费促进月”“惠民消费月”“双品网购节”等多轮次消费促进活动，带动社会消费6.6亿元，取得了良好效果。同时，多次协调对接外卖平台，鼓励引导平台降低餐饮外卖收费标准，持续加快县域商业体系建设，积极拓展商贸企业融资渠道，助推餐饮业复苏发展。

旅游业受疫情影响较大。兵团文化体育广电和旅游局负责人说，在旅游业纾困扶持方面，兵团在继续实施暂退旅行社旅游服务质量保证金的同时，综合运用各类奖补政策，支持旅游企业发展。对新创建命名的国家全域旅游示范区，一次性奖补500万元；对新创建命名的五星级、四星级旅游饭店，分别一次性奖补100万元、50万元；对接待旅游团队人数总量排名等次前10名的兵团旅行社，按照排名等次和送客人数最低限额双标准分别给予50万元至500万元不等的奖补。

宋秀民说，一分部署、九分落实。促进服务业恢复发展政策覆盖行业范围较广，市场主体较多，涉及部门多，要坚持部门协同、上下联动，压实各方责任，抓紧抓实抓好涉及的各项工作，不折不扣把各项政策措施落到实处，推动各项工作措施早落地、早见效。（记者尚杰、李慧）

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