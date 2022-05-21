5月20日，全球首艘10万吨级智慧渔业大型养殖工船“国信1号”在中国船舶集团青岛北海造船有限公司交付运营。据悉，“国信1号”投资约4.5亿元，船长249.9米，排水量13万吨，载重量10万吨，设15个养殖舱，养殖水体近9万立方米，设计年产高品质鱼类3700吨。本次交船运营后，预计第一批高品质工船大黄鱼将于今年秋季起捕上市。（张进刚摄/光明图片）

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