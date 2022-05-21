多家机构警告美国经济前景将恶化
2022年05月21日08:42 | 来源：光明日报
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由于美国持续高通胀、美联储加大力度收紧货币政策等利空因素影响，美国多家研究机构日前下调美国经济增长预期，并警告未来一两年内美国经济可能出现衰退。
摩根大通18日发布报告，把今年下半年美国经济增长预期从3%下调至2.4%，明年上半年增长预期从2.1%下调至1.5%，明年下半年增长预期从1.4%下调至1%。
高盛集团16日发布报告，把今年美国经济增长预期从2.6%下调至2.4%，明年增长预期从2.2%下调至1.6%。高盛集团董事长兼首席执行官戴维·所罗门表示，一两年内美国经济出现衰退的概率为30%。
富国银行投资研究所18日把今年美国经济增长预期从2.2%下调至1.5%，把明年美国经济增长预期从0.4%下调至负0.5%。富国银行首席执行官查理·沙夫表示，美国经济正在进入下行周期，将难以避免某种程度的经济衰退。
标准普尔全球评级首席经济学家贝丝·安·博维诺表示，随着美联储累积加息令房贷和日常支出承压，美国经济出现衰退的风险将增加，预计明年出现衰退的风险为35%。
穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪警告，美国出现经济衰退的风险处于高位并在上升，汽油和大宗商品价格大幅上涨增加经济下行压力，今后24个月美国经济出现衰退的概率约为50%。
美国企业研究所经济政策研究负责人迈克尔·斯特雷恩18日撰文说，美联储去年在应对通胀方面严重落后于形势，明年美国经济是否会衰退处于不确定中。
美国商务部数据显示，今年一季度美国经济下降1.4%，为2020年第二季度以来首次出现萎缩。
为遏制40年来最严重通胀，美联储本月初宣布加息50个基点，创下2000年以来单次加息最大幅度，并计划从6月1日起缩减规模近9万亿美元的资产负债表。（新华社纽约5月19日电 记者刘亚南）
(责编：杨曦、初梓瑞)
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