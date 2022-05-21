国际货币基金组织（IMF）近期完成了五年一次的特别提款权定值审查，将人民币在特别提款权（SDR）货币篮子中的权重从10.92%上调至12.28%。新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬认为，此举意义重大，有利于进一步提升人民币国际地位。

他指出，IMF上调人民币权重表明中国过去五年来在国际贸易方面的表现受到认可，中国在国际金融市场的影响力逐渐提高，人民币被越来越多国家纳入官方储备货币之中。

顾清扬说，中国过去五年在国际贸易方面的表现令人赞叹，虽遭遇美国特朗普政府发起的贸易战，但中国贸易逆流而上，为维护全球化和多边贸易体系作出巨大贡献。此外，尽管新冠疫情对全球产业链、供应链以及国际贸易活动都造成很大冲击，但中国很好地控制了疫情，其国际贸易尤其是出口快速增长。中国国际贸易在不利条件影响下仍逆势而上充分体现其全球竞争力强，同时对全球化和全球发展作出很大贡献。

顾清扬说，多年来中国一直积极参与全球化，并通过“一带一路”建设等全球发展项目推进人民币在全球的使用。与此同时，中国持续致力于国内金融改革，使人民币在海外更容易结算。这些因素使得人民币在全球范围内使用增加，中国在国际金融市场的影响力日益提高。

谈及人民币国际化，顾清扬认为，IMF上调人民币权重有利于提升各国金融机构对人民币的认可以及人民币的国际形象和地位，未来人民币的国际化进程还需综合考虑，稳步前行。

顾清扬说，推进人民币国际化一方面要看国际上人民币的使用情况，另一方面取决于中国国内金融改革，特别是要善于利用一些新的金融科技手段，更好地监管和抵御风险。

他说，人民币国际化进程总体上应该走一条比较稳妥的路。目前，人民币的使用主要是在国际贸易结算方面，未来人民币还要在金融资产、投资、与外币合作等方面加强提升。

（新华社新加坡5月20日电 记者蔡蜀亚）

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