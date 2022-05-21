各地夏管夏收时节忙 为全年增产丰收打好基础
2022年05月21日08:52 | 来源：央视网
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眼下，重庆、湖北、福建等地进入夏管、夏收的大忙时节。农户们抢收抢种、加强田间管理，为全年增产丰收打好基础。
改良传统复合种植
保障稳粮增豆目标
近日，在重庆市奉节县公平镇九岭村，农技专家正在试验基地进行玉米大豆复合种植。起垄、开沟、增肥、播种，有序进行。据了解，大豆玉米带状复合种植是在传统间作、套种基础上改良的一季双收两种作物的种植模式。目前，当地已完成玉豆复合种植面积1.4万亩。
奉节县种植业发展中心高级农艺师 王庆元：今年，我们选择了四个玉米新品种，四个大豆品种。通过试验，收获时测产验收，从中筛选出适应我县玉豆复合种植的新品种，为来年大田用种，提供优良品种。
小麦收割近尾声
丰收增收两不误
近日，湖北黄冈团风县三万多亩小麦陆续成熟，进入收获季。当地抢抓农时，抢收夏粮，数十台收割机在麦地里来回作业，确保颗粒归仓。在机械化作业的助力下，目前当地的小麦收割已近尾声。
湖北省黄冈市团风县罗霍洲小麦种植大户 胡恒品：去年收购9毛多钱一斤，今年的收购价是1块3毛5，价格还可以。
土楼梯田相掩映
生态农旅助增收
眼下，正是福建龙岩市永定县水稻播种的时节，在永定县初溪村层层叠叠的梯田里，一些农户正拉着水牛犁田。另一些农户用小型打田机翻松土壤，还有农户则挥舞着锄头去除杂草。由于山区丘陵梯田面积狭小，不适合大规模机械化作业，这里还保留着传统人工耕作的方式。近年来，永定根据富硒土壤特点，引入优质水稻品种，大大提高了单位面积经济效益。同时，生态旅游成为当地的新业态，游客来到土楼，欣赏梯田美景、感受传统农耕文化。
(责编：杨曦、初梓瑞)
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