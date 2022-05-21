上海造船业克服疫情影响取得新进展
2022年05月21日09:20 | 来源：新华社
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记者5月20日从中国船舶集团有限公司旗下沪东中华造船（集团）有限公司了解到，5月19日，该公司建造的全球最大装箱量24000标箱（TEU）超大型集装箱船在长兴造船基地顺利出坞。同日，13000吨多用途重吊船12号船命名在浦东交付，标志着该项目圆满收官。
这是沪东中华自复工复产以来首次实现一天完成两大生产节点。近一个月来，沪东中华已累计完成5个型号的船舶产品的6大生产节点，取得了复工复产新进展。
24000TEU超大型集装箱船由沪东中华自主设计，是目前全球装箱量最大的集装箱船型，总长399.99米，宽61.5米，深33.2米，各项性能指标达到国际先进水平。命名交付的13000吨多用途重吊船是沪东中华建造的经典船型之一，迄今已完工交付共12艘。
自4月25日实现复工复产以来，沪东中华疫情防控和复工复产两不误，5个型号船舶的6大生产节点顺利推进。据了解，目前，沪东中华长兴造船基地返岗率达70%，安全生产、物资运输、后勤保障等全面落实，按下生产“加速键”，把失去的时间抢回来。（记者贾远琨）
(责编：杨曦、初梓瑞)
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