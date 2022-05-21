报告：亚太地区2022年经济增速将放缓至3.2%
2022年05月21日09:21 | 来源：新华社
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新华社曼谷5月20日电（记者宋宇 王亚光）亚太经合组织（APEC）政策支持小组20日发布报告说，受新冠疫情反复和供应链中断等因素影响，该地区2022年经济增速将从2021年的5.9%放缓至3.2%。
报告说，变异新冠病毒奥密克戎毒株蔓延导致该地区经济复苏受阻。疫情持续扰乱全球供应链，引发供需失衡，进而导致食品和能源等价格上涨。
报告指出，亚太经合组织21个经济体的平均通货膨胀率已经从2020年的1.5%增至2021年的3%。受俄乌冲突影响，今年平均通胀率预计将继续走高。
亚太经合组织政策支持小组负责人丹尼斯·休说，该组织成员经济体应加强贸易与投资，并重视创新和数字化，这是《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》中所提及的必要经济驱动力。
(责编：杨曦、初梓瑞)
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