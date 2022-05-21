时隔4个月LPR再次下调，这释放出哪些信号？
时隔4个月，20日出炉的5年期以上贷款市场报价利率（LPR）再次下调，降幅为15个基点。同时，1年期LPR“按兵不动”。这释放出哪些信号？
当日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.45%。
图片来自中国人民银行网站。
自1月20日两个期限LPR非对称调整后，LPR一直“按兵不动”。此次5年期以上LPR降幅从此前5个基点的“最小步长”扩大到15个基点。这背后是何原因？
本月16日中国人民银行开展了1000亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率为2.85%，与上月持平。专家认为，尽管作为LPR报价基础的MLF利率本月未作调整，但银行主动压降点差仍推动了5年期以上LPR下降。
“一方面，4月25日全面降准落地，增加了金融机构可用资金，降低了金融机构资金成本；另一方面近期存款利率市场化调整机制发挥作用，引导存款利率下行，推动了银行负债成本下降。”复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼表示，在经济下行压力加大、有效信贷需求不足的情况下，商业银行主观上也有意愿压缩加点幅度、推动降低LPR，激发企业投资需求和居民消费需求。
4月下旬，工、农、中、建、交、邮储等国有银行和大部分股份制银行均下调了其1年期以上期限定期存款和大额存单利率，部分地方法人机构也相应进行下调。数据显示，4月最后一周，全国金融机构新发生存款加权平均利率为2.37%，较前一周下降10个基点。
自LPR报价形成机制改革以来，这是首次出现1年期LPR不降、5年期以上LPR下降。在专家看来，这种结构性调整体现了在当前稳增长的关键时期，金融加大力度为实体经济纾困，提振有效需求，稳定经济大盘。
4月份我国人民币贷款增加6454亿元，同比少增较多。其中，企（事）业单位贷款同比少增1768亿元，尤其是中长期贷款增长不佳。
“作为中长期贷款定价的参考，下调5年期以上LPR有助于促进中长期贷款企稳回升。”中国民生银行首席研究员温彬表示，4月企业和居民部门中长期贷款增长明显不足，反映出实体经济中长期信贷需求偏弱。5年期以上LPR大幅降低，有助于降低实体经济中长期融资成本，支持中长期信贷增长。
针对有效融资需求下降等问题，中国人民银行有关负责人表示，将充分发挥贷款市场报价利率改革效能，发挥存款利率市场化调整机制作用，推动降低银行负债成本，进而带动降低企业融资成本。
5年期以上LPR不仅关乎企业中长期贷款，还与个人住房贷款利率挂钩。本次LPR调整对新发放和存量个人住房贷款均会产生影响。
自2019年8月LPR改革以来，5年期以上LPR已下调5次，今年以来已下降20个基点。本月15日，人民银行、银保监会将全国层面新发放首套住房商业性个人住房贷款利率下限，调整为不低于相应期限LPR减20个基点。
当前全球通胀高位波动，主要经济体货币政策加快收紧，国际形势更趋复杂多变。专家表示，本月LPR结构性调整体现了货币政策进一步加大力度支持稳增长，对降低实体经济融资成本，提振国内投资、消费需求将发挥积极作用。 （记者：吴雨）
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