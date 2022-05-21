人民网北京5月21日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，近日，财政部、水利部安排水利救灾资金5亿元，支持和引导各省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团做好安全度汛有关工作。

我国今年入汛时间偏早，防汛备汛工作十分紧迫。财政部、水利部加大水利救灾资金补助支持力度，指导各地积极有序开展安全度汛工作。水利部相关负责人表示，各级水利部门要利用主汛期前有限时间，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，全力做好防洪工程水毁修复、安全度汛隐患排查整改、防洪调度演练、防汛预案修订等各项汛前准备工作，切实保障防洪安全。

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