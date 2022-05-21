人民网北京5月21日电 （记者车柯蒙）为进一步落实好新的组合式税费支持政策，深入推进接受中央巡视期间的自查自改、边巡边改工作，近日，国家税务总局更新发布了《“大众创业 万众创新”税费优惠政策指引》《小微企业、个体工商户税费优惠政策指引》《软件企业和集成电路企业税费优惠政策指引》《支持乡村振兴税费优惠政策指引》（以上统称《指引》）等四个税费优惠政策指引。

记者梳理发现，《指引》延续了此前的体例，分为引言、政策汇编和文件目录三个部分，每项优惠政策按照享受主体、优惠内容、享受条件和政策依据进行编排。此次更新的《指引》体现了三个特点。一是增加了上次《指引》发布之后新出台的税费优惠政策，特别是2022年党中央、国务院推出的新的组合式税费支持政策；二是将目前已执行到期的部分税费优惠政策进行了删减；三是延长部分税费优惠政策执行期限，如增值税小规模纳税人阶段性免征增值税、重点群体创业就业税费优惠、投资初创科技型企业税收优惠等。

《“大众创业 万众创新”税费优惠政策指引》紧紧围绕创新创业的主要环节和关键领域，进一步梳理归并成120项税费优惠政策措施，覆盖企业初创、成长、成熟整个生命周期。《小微企业、个体工商户税费优惠政策指引》从减负担、促融资、助创业三个方面，梳理形成了涵盖39项针对小微企业和个体工商户的税费优惠政策。《软件企业和集成电路企业税费优惠政策指引》突出支持软件企业和集成电路企业发展，梳理形成了涵盖21项针对软件企业和集成电路企业的税费优惠政策。《支持乡村振兴税费优惠政策指引》着眼于脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，从支持农村基础设施建设、推动乡村特色产业发展、促进区域协调发展等六个方面，梳理形成了109项针对乡村振兴的税费优惠政策。

据了解，上述四个《指引》均可以在税务总局网站查询，广大纳税人缴费人可以对照《指引》找到适合自身的优惠政策，及时充分享受政策红利。下一步，税务部门将继续深入贯彻落实中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》，不断改进税费政策落实工作，不断创新税费服务便民举措，精准推送税费优惠政策，持续优化税收营商环境，进一步培育和激发市场主体活力。

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