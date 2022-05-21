5月21日上午，一趟载有重庆本地食品、农用机械的陆海新通道中老铁路出境班列从重庆团结村中心站顺利启运，将在4天后到达老挝万象，这也是全国首趟运用“铁路快通”模式出境的陆海新通道中老铁路班列。该班列的顺利开行，标志着中老班列（重庆—万象）率先迈入双向“铁路快通”时代。

“铁路快通”即“铁路进出境快速通关”模式，是海关总署近年来为进一步畅通国际铁路运输物流大通道、提高铁路进出口货物运输通行效率和通关便利化水平，针对铁路运输集装箱货物特点推出的新型监管业务模式。运用“铁路快通”模式通关，能节约通关时间24小时，缩短整体运行时间1-2天。

“以前出口班列一般采取转关模式，在始发地报关放行后，还要在出境口岸核销查验，不仅要多产生转关申报、调箱、场地等费用，还要增加口岸滞留时间1-2天左右。有了铁路快通模式后，班列可以向始发地海关提交申请，申报、查验、舱单归并、放行等手续全部一站完成，在出境口岸不再需要任何通关手续就可被直接放行，不仅节约了通关时间，单箱还可节省费用200元以上。”陆海新通道运营公司工作人员游小勇说。

随着RCEP协议生效的新机遇，陆海新通道中老班列发展迅猛，保持稳定增长态势。重庆海关统计数据显示，今年1-4月，陆海新通道中老班列共开行54列，发运1422个标箱，货值超过2.5亿元，货物辐射老挝、泰国、马来西亚、缅甸等中南半岛国家，并不断向亚欧大陆腹地延伸。（记者 伍鲲鹏）

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