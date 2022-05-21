今年4月，国资委组织10家中央企业医疗队驰援上海。作为国务院国资委批准的以医药健康为主业的三家中央企业之一，通用技术集团积极响应国资委号召迅速动员，共计动员援沪医疗队325人。

在近1个月的援沪抗疫工作中，医疗队场累计服务新冠肺炎患者7000多人次。孙红艳是北京电力医院护理部主任，也是央企援沪医疗队一分队护理组组长。作为一名具有34年护理临床及管理经验的医务人员，她指导队员穿脱防护服练习，严格考核，规范细节。孙红艳表示，医务人员的安全是保障病患安全的前提。每一次培训，每一次操作，都是为实战进行演练，容不得丝毫马虎。

通用技术集团援沪医疗队队员为患者提供诊治服务。受访者供图

4月16日，通用技术航天中心医院援沪医疗队接管了上海市第四人民医院的部分病区。5月11日，《上海四院16病区住院医师手册》正式出炉。这本医师手册详实介绍了接诊和病史采集、新冠病情评估、静脉血栓栓塞症（VTE）评估、营养风险评估以及各类治疗指南、转诊出院流程等14个方面的指南。医疗队段宁是手册的编辑者之一。作为队里唯一一位外科医生，他从专业视角出发，细致考量了病区工作的方方面面，着重于手册内“操作指导”的部分，加入了大量图解，让手册能更精准的帮助各个专业的医生进行操作。

对于方舱的患者，心理疏导和安抚十分重要。5月18日，由中央企业援沪医疗队接管的上海市第五中学方舱医院，在圆满完成抗疫医疗任务后正式关舱。作为中央企业援沪医疗队的重要力量，通用技术七三一医院医疗队已经在这里奋战了近1个月。不久前，上海市民12345服务热线上一封感谢信提到俞老先生康复出舱的故事。据介绍，75岁的俞老先生患有阿尔兹海默症的同时，还有高血压、糖尿病等多种基础性疾病，入院后焦躁不安，妻子施阿姨的心情也随之低落。通用技术七三一医院援沪医疗队成员、呼吸内科副主任医师高巍将安抚他们的情绪作为重中之重，提供了无微不至的照顾和精湛对症的治疗，让他们以最快的速度恢复了健康。（王仁宏）

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