国资委2022年中央企业社会责任研究课题启动
2022年05月21日16:32 | 来源：人民网
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人民网北京5月21日电 （初梓瑞）日前，“新阶段 新作为 新成果”专题研讨会举行，会议启动了2022年中央企业社会责任研究课题。国资委社会责任局局长李军出席会议并指出，中央企业在新时代更好履行社会责任意义重大、责无旁贷。
会上，华润集团发布社会责任“十四五”规划及定点帮扶和对口支援工作管理办法，中国社科院教授、中国社会责任百人论坛秘书长钟宏武对企业可持续发展与ESG前瞻研究进行了分享。“希望华润集团以此次工作会为新的起点，持续完善社会责任体系、深化社会责任品牌、提升社会责任影响，打造社会责任‘金字招牌’。”李军说。
据介绍，自2017年以来，责任云已连续5年受托开展中央企业社会责任课题研究，旨在通过总结中央企业在社会责任管理实践、海外履责、ESG体系建设等方面工作，促进央企社会责任工作高质量发展。
(责编：初梓瑞、吕骞)
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