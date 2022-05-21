中共浙江省委书记 袁家军

在全面建设社会主义现代化国家新征程上，以习近平同志为核心的党中央开启了迈向全体人民共同富裕新的伟大探索。习近平总书记发表一系列重要论述，开创性地回答了“为什么要推动共同富裕、什么是共同富裕、怎样推动共同富裕”等重大问题，为扎实推动共同富裕提供了根本遵循。通过学习实践，我们进一步深化了认识：共同富裕是党领导人民共同奋斗共创美好生活的伟大实践和长期过程，是史无前例的伟大社会变革，是全体人民全面发展和社会全面进步互促共进的新文明，是中国特色社会主义制度优越性的重要体现，丰富了现代化内涵、拓展了现代化道路，标注了人类文明的新高度。

高质量发展建设共同富裕示范区，是习近平总书记亲自谋划、亲自定题、亲自部署、亲自推动的重大战略决策。一年来，浙江精心谋划、大胆探索推动共同富裕示范区稳健开局。一是积极探索共同富裕新理念新思路，初步形成共同富裕社会共识，构建话语体系、明确任务架构，把精准识别和推动特定区域、特定家庭、特定人群更好发展作为基础性工作来抓。二是积极探索共同富裕有效路径，构建目标指标体系，聚焦经济高质量发展、收入分配制度改革、城乡区域协调发展、公共服务优质共享、社会主义先进文化发展、生态文明建设、社会治理等七大领域，细化落实54项重点工作，探寻引领变革先行之路。三是积极探索以数字化改革推进变革重塑，以扩中提低改革为牵引，围绕缩小地区发展差距、缩小城乡发展差距、公共服务优质共享、精神生活共同富裕、共同富裕现代化基本单元等五大领域，谋划推进34项重大改革，破解传统手段难以解决的难题。四是积极探索打造标志性成果，围绕社会认同度比较高、工作有基础的十大领域，努力打造一批可示范可推广的成果，探索共富型体制机制和政策体系。五是积极探索示范区建设新机制，成立示范区领导小组，组建省委社建委、咨询委，以月度例会方式常态化研究推进，建立清单管理、改革试点、民情通达、大成集智等机制，省市县乡村联动推进，一步一个脚印推进共同富裕实践探索。

浙江要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，突出以高质量发展为基石，以解决“三大差距”问题为主攻方向，以制度重塑为核心任务，以共建共享为关键导向，推动全社会形成共识形成合力，共同奋斗共创美好生活，蹄疾步稳扎实推进示范区建设，努力探索具有普遍意义的共同富裕新路子，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

（摘自在扎实推动共同富裕高峰论坛上的致辞）

《 人民日报 》（ 2022年05月21日 05 版）

(责编：罗知之、陈键)