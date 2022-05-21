从五个方面扎实推动共同富裕
2022年05月21日08:34 | 来源：人民网－人民日报
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习近平总书记指出：“现在，已经到了扎实推动共同富裕的历史阶段。”“要正确认识和把握实现共同富裕的战略目标和实践途径。”我们要深入学习贯彻习近平总书记关于共同富裕的重要论述精神，扎实推动共同富裕。
在高质量发展中扎实推动共同富裕。实现共同富裕目标，首先要通过高质量发展把“蛋糕”做大做好，然后通过合理的制度安排把“蛋糕”切好分好。
在坚持基本经济制度基础上扎实推动共同富裕。坚持“两个毫不动摇”，发挥好公有制经济在高质量发展与促进共同富裕中的主体作用，支持和鼓励民营经济发挥创造财富、提供就业、推动创新的积极作用。
在加快推进基本公共服务均等化中扎实推动共同富裕。统筹需要和可能，把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上。创新基本公共服务供给模式，不断提高基本公共服务供给质量和水平。
在鼓励先富带动后富中扎实推动共同富裕。我们要实现的共同富裕不是平均主义，而是允许有适度差距的共同富裕。
在促进人的全面发展中扎实推动共同富裕。加强社会主义精神文明建设，强化爱国主义、集体主义、社会主义教育，培育和践行社会主义核心价值观，推动形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范，厚植共同富裕理念。
《 人民日报 》（ 2022年05月21日 06 版）
(责编：罗知之、陈键)
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