高质量发展推动乡村全面振兴
2022年05月21日08:34 | 来源：人民网－人民日报
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习近平总书记深刻指出，“打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，为促进共同富裕创造了良好条件。现在，已经到了扎实推动共同富裕的历史阶段”，强调“促进共同富裕，最艰巨最繁重的任务仍然在农村”“农村共同富裕工作要抓紧”。国家乡村振兴局将积极总结推广浙江经验，指导各地创造性学习借鉴，推动面上工作提质增效，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。
把巩固拓展脱贫攻坚成果作为基础前提，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。指导各地学习借鉴浙江健全低收入农户精准识别机制、集成帮扶政策、推进精准落实等经验做法，健全防止返贫动态监测和帮扶机制。
把增加脱贫群众收入作为根本措施，不断缩小收入差距。指导各地学习借鉴浙江对重点群体“扩中”、对有劳动能力的低收入农户“提低”的创新思路和务实举措，大力发展特色优势产业。
把促进脱贫县加快发展作为主攻方向，不断缩小发展差距。指导各地学习借鉴浙江帮促山区26县加快发展的有效做法，严格落实“四个不摘”要求，倾斜支持国家乡村振兴重点帮扶县发展。
把乡村发展建设治理作为重要任务，加快全面推进乡村振兴。指导各地学习借鉴浙江发展乡村富民产业等创新理念和特色做法，推动乡村全面振兴不断取得新进展新成效。
《 人民日报 》（ 2022年05月21日 06 版）
(责编：罗知之、陈键)
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