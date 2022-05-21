中共中央党史和文献研究院副院长 黄一兵

共同富裕是中华民族千百年来的梦想，是中国共产党人矢志不渝的追求。以习近平同志为核心的党中央深刻把握我国社会发展阶段的新变化，把逐步实现全体人民共同富裕摆在更加重要的位置。

在深刻总结实践经验的基础上，习近平总书记对逐步实现全体人民共同富裕进行了深邃思考和科学判断，对实现共同富裕目标作出新的部署，对新时代实现共同富裕的一系列重大问题给予了科学回答。一是明确了实现共同富裕的领导力量。二是明确了实现共同富裕的历史阶段。三是明确了实现共同富裕的本质特征。四是明确了实现共同富裕的战略目标。五是明确了实现共同富裕的基本原则。六是明确了实现共同富裕的总体思路。七是明确了实现共同富裕的实践要求。

习近平总书记关于扎实推动共同富裕的重要论述，科学回答了什么是共同富裕、为什么要实现共同富裕、怎样实现共同富裕等重大理论和实践问题。这些重要论述，坚持和运用辩证唯物主义和历史唯物主义，蕴含着丰富的马克思主义思想方法和工作方法，是坚持理论创新的典范、坚持人民至上的典范、坚持系统观念的典范、坚持实事求是的典范、坚持开拓创新的典范，为新时代扎实推动共同富裕提供了精神指引和实践指南，为实现全体人民共同富裕提供了锐利思想武器。

《 人民日报 》（ 2022年05月21日 06 版）

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