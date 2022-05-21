处理好重要关系实现均衡发展
2022年05月21日08:34 | 来源：人民网－人民日报
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浙江共同富裕地方实践的全国和世界意义十分显见。改革开放以来，浙江从资源小省发展成经济大省，且在探索解决发展不平衡不充分问题方面取得了明显成效，兼顾了发展和公平。均衡性是浙江经济发展经验最显著的特征。这些年来，浙江处理好了很多重要的关系，实现了均衡发展。
第一，政府与市场的关系。浙江呈现出“小政府、大社会”的特点。在浙江，“更好发挥政府作用”体现为政府在经济生活中的协调作用。
第二，国企与民企的关系。国企强，民企也强，两者之间进行了有效的劳动分工，这使得浙江能够有效动员和发挥民间资本的能动性。
第三，内资与外资的关系。浙江不排斥外资，但浙江的资本以内资为主。浙江的劳动关系更为和谐。
第四，大型企业与中小微型企业的关系。国内很多大型的民营企业都出自浙江，但同时，浙江的中小微型企业也非常发达。
第五，制造业与服务业的关系。浙江的服务业是为制造业服务的，浙江始终把发展的重点放在制造业上。
第六，工业与农业的关系。浙江既是工业和制造业大省，也是农业强省。
把浙江作为一个典型来研究，从学术的角度来说，具有非常重要的意义。
《 人民日报 》（ 2022年05月21日 06 版）
(责编：罗知之、陈键)
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