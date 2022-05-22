近期，随着上海疫情防控形势向好，三批重点企业陆续复工复产，浦东机场货班架次和货量持续回升。5月20日，浦东机场共保障货班起降175架次，货邮吞吐量7918吨，货班货量均已回升至常态时期的80%。

浦东机场货运枢纽积极克服疫情挑战，逐步恢复往日繁忙。上海机场集团与货运航司同舟共济，协助货运航司纳入市交通委复工复产“白名单”，主动预判企业复工复产带来货量，有针对性地推动三大航等航司提前安排浦东机场运力计划，以周为单位梯次增加运力投放。

目前，浦东机场货运区在岗封闭作业人员已增至8200多人，地服、机务、货站、货代等货班作业链保障单位进一步充实了保障力量，相比4月初净增返岗作业人员800多人。现有48家航司运营货班，货班通航点恢复至53个，较4月中旬分别增加7家和9个，全力保障浦东机场与欧美、亚太等核心市场的联通。

上海机场集团积极对接企业急需物资需求，开辟“绿色通道”服务机制，采取“一企一策”，优先做好集成电路、生物医药、汽车零部件等重点企业物资运输保障，统筹协调好航司的运力安排和地面服务保障，持续加快地面集疏运。随着重点物资运输车辆全国统一通行证和电子“航空货运防疫通行证”应发尽发，近一周浦东机场货运区集疏货运车辆增速显著，浦东机场抵离车辆日均达4000辆次，提离货量日均3000多吨，保通保畅效率进一步提升。（沈文敏 马新华）

(责编：袁勃、岳弘彬)