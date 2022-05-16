中国海洋卫星二十年
大力发展、广泛应用海洋卫星，是推动海洋强国建设不可或缺、无可替代的技术手段。从2002年5月15日我国首颗海洋卫星——海洋一号卫星发射至今，已经过去20年。作为中国海洋卫星的抓总研制单位，中国航天科技集团有限公司第五研究院（以下简称“航天科技集团五院”）持续深入探索、顽强刻苦攻关，推动卫星性能不断提高、应用日益广泛、效益更加显著、服务遍及全球。
“蓝色国土”有了“天眼”
我国自1986年起开始组织开展海洋卫星的研制与发射论证工作。1997年，海洋一号卫星被正式批准立项研制。2000年11月，中国政府发表首部《中国的航天》白皮书，明确指出要建立长期稳定运行的卫星对地观测体系，海洋卫星就是其中的重要组成部分。
在海洋一号卫星研制的过程中，航天科技集团五院研制团队积极创新，实现多项关键技术突破。“为了减轻卫星重量，海洋一号卫星采用了单轴驱动器驱动两个太阳翼的技术，这在当时不仅是国内首创，在国际上也不多见。另外，利用网络技术最新成果进行星务信息系统管理，在很大程度上减少了电缆的数量与重量，同时也解决了长期以来困扰卫星研制的电信号干扰难题。”航天科技集团五院海洋一号系列卫星研制专家解释。
2002年5月15日，海洋一号卫星发射升空，实现了我国海洋卫星“零”的突破；5月29日上午，卫星接通地面，传来第一轨遥感图像数据，图像清晰，海洋特征明显——我国广袤的“蓝色国土”从此有了“天眼”。
海洋卫星家族“添新丁”
2007年4月11日，我国第二颗海洋水色卫星——海洋一号B星成功发射。与海洋一号卫星相比，海洋一号B星的观测能力进一步提高，同时最大限度地保证了在轨运行的稳定与可靠，实际在轨寿命达到9年10个月。
2018年9月7日，第三颗海洋水色卫星——海洋一号C星升空，拉开了我国民用空间基础设施中长期发展规划海洋业务卫星的序幕。“随着海洋一号A、B星的退役，海洋一号C星承担起我国海洋水色观测的使命，在海冰、赤潮、溢油、森林火灾、围填海监测等方面作出了突出贡献。”海洋一号系列卫星研制专家表示。
2020年6月11日，海洋一号D星又发射升空，开启了我国加快推动海洋卫星领域探索创新的新征程。自此，海洋一号D星与海洋一号C星组成我国首个海洋民用业务卫星星座，实现双星上、下午组网观测，大大提高了对海洋水色、海岸带资源与生态环境的有效观测能力。
2011年8月16日，我国迎来首颗海洋动力环境探测卫星——海洋二号的成功发射。次年3月2日，卫星正式交付用户。“卫星在轨运行后，广泛获取全球海面风场、海洋动力场等多种重要海洋动力参数，直接服务于海洋环境监测与预报、海洋调查与资源开发等多个领域。”航天科技集团五院海洋二号系列卫星总指挥兼总设计师张庆君表示。
此外，海洋二号卫星还与在轨运行的海洋一号卫星配合，以微波、光学两种观测手段，将海洋动力环境监测与海洋资源探测相结合，进一步完善了我国海洋立体监测体系。
“织就”海洋动力环境监测网
2018年10月25日，我国海洋动力环境监测网的首发星——海洋二号B星一飞冲天。该卫星可以持续监测海面风场、海浪、海流、海面温度、海上风暴和潮汐，形成连续、稳定的海洋环境监测与数据获取能力，在海洋防灾减灾、海洋环境预报、海洋资源开发等领域发挥了重要作用。
2020年9月21日，我国海洋动力环境监测网的第二颗卫星——海洋二号C星成功发射。该卫星具备测量全球海洋表面风矢量和海面高度，船舶自动识别以及信息的接收、存储，转发海上浮标测量信息等能力，入轨后与海洋二号B星组网，大幅提升了我国海洋观测的范围、效率和精度。
2021年5月19日，海洋二号D星成功发射。该星与海洋二号B星、C星在轨组网，标志着我国首个海洋动力环境监测网建成。“三星组网运行后，我国对全球海洋监测的覆盖能力达到80%以上，监测效率和精度达到国际领先水平，将高效服务于我国海洋防灾减灾、海上交通、发展海洋经济等领域。”张庆君指出。
除海洋一号、海洋二号系列卫星外，我国还发射了高分三号系列卫星，使得海洋卫星进入组网观测时代，形成对全球海域连续高频次观测覆盖能力。
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