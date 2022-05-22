酷炫科技亮相广东科学中心科学之夜
2022年05月22日10:18 | 来源：中国新闻网
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酷炫的飞行汽车、人工智能、模拟航行、虚拟现实……一众酷炫高科技21日晚亮相广东科学中心举办的科学之夜。
当晚，还有充满趣味的科学表演秀、科普电影沙龙、DIY实验等活动接连上演，为民众呈上一场精彩纷呈的科普大餐。广东科学中心副主任周震寰介绍，科学之夜是广东科学中心自2017年推出的一项科技活动周特色品牌，至今已成功举办5届。该活动以“走进科技、迈向未来”为主题，让民众，特别是青少年儿童了解和感受不同领域科学的神奇魅力，激发公众的科学兴趣和创新热情。
AI人工智能是科学之夜展示一大特色，广东科学中心除了开放自英国引进的人工智能专题特展，现场还有展出科大讯飞的仿生机器猫狗、AI语音识别、声控跑酷、声音气质鉴定、声音邮局等酷炫人工智能体验，让民众感受前沿科学技术的魅力。
在小翼航空模拟体验区，许多观众了解到北斗卫星、飞机黑匣子等相关技术的重要作用；现场还展示了多种VR、AR和XR等高新技术，让观众在沉浸式体验中，学习不同火情场景下，科学使用灭火器，甚至穿越时空，来一场元宇宙探梦之旅。
(责编：郭思邈、李楠桦)
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