小满时节，河南省南阳市唐河县214.5万亩优质小麦已经泛黄，还有十多天，这些麦子就成熟了，对于种粮大县唐河来说，这是一年中重要的丰收季。

位于豫西南的唐河县是革命老区，这里曾经是鄂豫边革命斗争的策源地和指挥中心，中共鄂豫边省委在此成立。

如今，唐河这片红色土地已是粮食丰收的沃土。常年粮食作物种植面积达340万亩以上，粮食年总产量稳定在27亿斤左右，全年粮食总产可保证全国14亿人吃两天半，为中国人吃中国粮做出了“唐河贡献”。

作为全国超级产粮大县，连续11年荣获“全国粮食生产先进县”称号的唐河有着怎样的“粮丰”秘诀，如何做到全年粮食总产可保证全国14亿人吃两天半的呢？

农民进城谋生、守住耕地红线、确保粮食安全……近年来，唐河县始终把粮食生产作为三农工作“一号工程”，着力解决农村耕地谁来种、怎么种等问题。

对此，唐河县把耕地送进“托管班”，大力发展以农业生产托管为主要形式的农业生产社会化服务业，当地的农业生产托管化服务由原来单一的耕、收服务，发展为现在的“全托管”“耕种管”“耕种收”“耕管收”等多元化服务模式。

据统计，截至目前，全县生产托管服务耕地面积达255万亩，其中“全托管”面积97万亩，环节托管面积达158万亩。

以唐河县康元农作物种植专业合作社为例，该合作社规模流转土地5018亩，托管土地3万亩，推广绿色高产高效种植技术，通过订单种植辐射带动周围农户种植面积3万亩，带动和帮扶贫困户225户，实现直接经济效益达4000余万元。

该合作社负责人张甲庚介绍，合作社现有精播机，收割机，烘干机，拖拉机等大型农业机械58台套，可调动400余台无人机，日作业能力20万亩；仓储面积2320平方米，螺杆式冷库面积4000立方米，一次储存能力达7000余吨。

无人机在唐河县麦田里飞防作业(资料图) 唐河县委宣传部供图

无人机在唐河县麦田里飞防作业(资料图) 唐河县委宣传部供图

“唐河县的农业生产托管已成为推进服务规模经营、带动普通农户进入现代农业发展轨道的新途径。”唐河县政府相关负责人介绍，这样的耕地管理模式，对解决部分农户存在的“种不了地”“种不好地”等问题，发挥了重要作用，也推动农业生产规模化、机械一体化发展。

在把耕地送进“托管班”的基础上，唐河县又把农业绿色生产也提上日程，以推动农产品品质提升增效。

近年来，唐河县大力推广绿色防控产品、高效低风险农药和高效大中型施药机械，推进病虫害统防统治与全程绿色防控有机融合。同时，加强农产品质量全程追溯体系建设，加快信息技术应用以及粮食品牌建设。

此外，在确保粮食生产能力不降低的前提下，以增效增收为目的，唐河县还大力发展粮食特色产业，该县已发展优质专用玉米种植面积50万亩、脱毒红薯15万亩、糯高粱近10万亩。同时，以市场需求为导向，推动订单农业生产，该县与各类大型知名企业合作，签订协议，发展小麦、高粱、种子繁育等订单农业，拓宽农民增收渠道。截至目前，全县订单农业达70万亩。

耕地托管保证了口粮，订单农业鼓了腰包，农业品牌的创建更不会落下。

记者了解到，唐河县围绕粮食、畜牧、油料等优势产业，积极培育曹氏百川面业、唐河康元绿米、书强红薯等“大而优”的大宗农产品品牌，创建“菇太郞”食品、“绿香花生”休闲食品、“牛中牛”芝麻油、“大艾”艾制品等“小而美”的特色农产品品牌建设。

据统计，目前，唐河拥有认证绿色食品、有机农产品基地13个，认证面积113万亩，“唐河红薯”“唐河绿米”获得国家农产品地理标志，通过电商渠道，唐河农副产品走向全国，进一步带动农民增收。

正如该县一位农业产业专家而言，作为农业大县的唐河的不仅能把地种好，也能通过品牌化建设、绿色农业发展帮助农民增收过上好日子。(记者 韩章云)

(责编：郭思邈、李楠桦)