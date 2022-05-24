人民网记者 车柯蒙

5月23日，国务院常务会议进一步部署了稳经济一揽子措施。会议决定，实施6方面33项措施，努力推动经济回归正常轨道，确保运行在合理区间。

会议决定，在更多行业实施存量和增量全额留抵退税，增加退税1400多亿元，全年退减税2.64万亿元。

今年，面对更趋复杂严峻和不确定的国际环境，为应对国内经济新的下行压力，我国实施新的组合式税费支持政策，其中，大规模增值税留抵退税成为减税降费政策中的“重头戏”。

记者从国家税务总局了解到，今年以来已为企业减轻税费负担和增加现金流超过1.6万亿元，政策红利为企业特别是中小微企业及个体工商户纾困解难、提振信心发挥了重要作用。

多位财税专家在接受人民网记者采访时表示，此时，在更多行业实施存量和增量全额留抵退税，并增加退税1400多亿元，对广大市场主体生存及发展意义重大。在逆周期及跨周期调节中，发挥宏观政策调节作用，有助于推动经济回归正常轨道，确保运行在合理区间。

财政政策适当靠前发力 助稳经济发展大盘

“以宏观政策及时为市场主体纾难解困，不但保障了市场主体发展的可持续性，维持了中国经济的基本面及韧劲，同时为具备成长能力的行业和企业，带来了资金的支持以及快速发展的空间，为中国经济带来增量。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示。

李旭红指出，今年1至4月份已实行的留抵退税情况反映了该项政策受到了市场主体的普遍欢迎。当前，受新冠肺炎疫情的影响，我国市场主体面临更大的资金及经营压力，需要宏观经济层面出台更有力的政策以对冲经济下行的压力以及新冠肺炎疫情对于宏观经济所产生的不利影响。此时，在更多行业实施存量和增量全额留抵退税，增加退税1400多亿元，并且将前期已执行的退税政策涉及的资金尽可能于上半年落实到位，充分反映出积极财政政策提前发力，通过财政收入的“减法”，为市场主体做“加法”。

中央财经大学政府管理学院教授杨燕英在接受人民网记者采访时表示，此次国务院常务会议决定在更多行业实施存量和增量全额留抵退税政策，是国家从顶层设计层面利用财税手段努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间的有效举措。增加退税1400多亿元，全年退减税2.64万亿元，一方面反映了国家是实实在在地帮助企业减轻负担，真金白银的为企业纾困解难，另一方面也彰显了国家与广大市场主体同舟共济、共克时艰的明确态度，能够有效增强市场主体信心，从而实现稳经济、促发展的政策目标。

税收政策落准落稳 为市场主体纾困解难

全国政协常委、中国税务学会副会长张连起在接受人民网记者采访时表示，护稳市场主体发展是推动经济回归正常轨道的基础。当前，市场主体最需要的是现金流，此次6方面33项增量政策，集中体现为扩大减退税和金融政策工具，就是给中小微企业和困难行业提供现金流量，为市场主体纾困解难。

江西财经大学副校长李春根在接受人民网记者采访时表示，国常会决定从扩大行业和存量增量两方面双管齐下，可见留抵退税的力度逐步加大，其目的在于更大力度助企纾困，惠及更多市场主体，稳住宏观经济大盘，力争实现年中目标。

“值得注意的是，在政策落实过程中，要注意打击骗取留抵退税违法犯罪行为，‘快退多退’要和‘严管严打’齐头并进，确保最大限度发挥留抵退税政策红利正效应。”李春根说。

中国税务学会理事、山东财经大学教授潘明星对人民网记者表示，留抵退税就是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人，相当于把“真金白银”直接送给企业，此时增加退税1400多亿元，有助于缓解企业的资金压力、稳定市场预期、提振市场信心。

潘明星进一步阐述，今年，我国继续完善增值税留抵退税制度，优化征缴退流程，对留抵税额实行大规模退税，把纳税人今后才可继续抵扣的进项税额予以提前返还，也反映了我国现代税收制度改革的成效。

李旭红指出，由于退税金额较大，需要进一步统筹好中央财政与地方财政的资金安排，促进政策效应尽早显现。同时，努力营造有利于要素自由流动的市场环境，畅通国内大循环，使企业获得的留抵退税资金能够在资源优化配置的环境下发挥更大的效能，促进中国经济实现稳字当头、稳中有进。

(责编：鲁婧、高雷)