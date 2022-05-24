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2022年阿里巴巴全球数学竞赛预赛答案公布

2022年05月24日09:26 | 来源：China Daily
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原标题：2022年阿里巴巴全球数学竞赛预赛答案公布 全球5万数学人共夺决赛入场券

5月23日，2022阿里巴巴全球数学竞赛于达摩院官网公布预选赛赛题及答案。经过一个月的阅卷，预选赛成绩以及晋级决赛名单将于6月8日发布，决赛将于6月18日开启，这场全球5万多数学人共夺1%决赛入场券的在线赛事也将迎来下一轮角逐。

阿里巴巴全球数学竞赛不设报名门槛，面向所有人开放，全民皆可参与。今年的报名者来自全球6大洲、60多个国家和地区，包括美国、法国、德国、西班牙、英国、加拿大、澳大利亚、巴西、俄罗斯、哈萨克斯坦等，还新增了不少新加坡、马来西亚、泰国、中非、刚果（金）等东南亚以及非洲国家的新面孔。

选手中有400多名博士、30名小学生，40%的选手为00后，以本科学历的参赛者居多。大家来自各行各业，身份包括学生、教师、研发人员、外卖员、远洋船员、文物保护工作者、空中交通管制员、脱口秀演员、医生等。

喜欢数学的80后船员许家富，在远洋巨轮上负责船舶发动机管理，工作中会用到不少数学知识，每次出海前他都会下载许多数学题，闲暇时翻翻练练手。今年正好船舶在西非尼日利亚拉各斯（Lagos）港口停靠时，他第一次参加了全球数学竞赛，“只要网络支持，天涯海角我都会来。”许家富说。

乐于写数学梗的脱口秀演员马浚荃是一名数学爱好者，闲暇时间他写了许多“数学梗”，虽然受众面窄，用于商演的机会很少，但对数学的热爱一直是他创作的源泉。本着“数学不应让自己感到头疼”的宗旨，马浚荃看完赛题后决定不为难自己，不必完成全部赛题。

今年的预选赛题共11道，题面取材于冬奥开幕式、快递送货、魔方玩具、拆盲盒等日常场景，涉及数列、概率、线性代数、应用数学等方向。其中被诸多选手称赞“好看”又“有趣”的第一题，求解磁性几何魔方所有拼接形状中，两点距离的最大值，主要考察选手们对空间的想象能力，共有1777名选手给出了正确答案。

另有一道拆盲盒题，来自今年大赛首次面向全球征选的大众题目，求解“如何集牛奶卡换新年红包”，考核的知识点是数学期望，也是概率论和统计学的概念变式。出题人顾陈琳说，题目灵感源自很多人的童年记忆：吃干脆面，集水浒英雄卡。小时候他也曾为集卡狂吃干脆面，现在他希望和大家一起，用数学知识理性分析集卡问题的奥义。

数学是人类的通用语言，阿里巴巴希望这场全民皆可的参与的数学竞赛，能持续点燃大众对数学的热情，唤起更多对基础科研的关注。

(责编：曹淼、李源)

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