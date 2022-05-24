人民网北京5月24日电 （记者王仁宏）近日，中办、国办印发的《乡村建设行动实施方案》对外公布（以下简称《方案》）。《方案》提出，到2025年，乡村建设取得实质性进展，农村人居环境持续改善，农村公共基础设施往村覆盖、往户延伸取得积极进展，农村基本公共服务水平稳步提升，农村精神文明建设显著加强，农民获得感、幸福感、安全感进一步增强。

据中央农办负责人介绍，乡村建设的一个基本目标是改善农村生产生活条件，水平、标准、档次可以因地而异、高低有别，重点是保障基本功能，解决突出问题。《方案》围绕加强农村基础设施和公共服务体系建设，提出了12项重点任务，概括起来就是“183”行动。

“1”，就是制定一个规划，确保一张蓝图绘到底。乡村规划是乡村建设的施工图，只有有了规划，乡村建设才有章法、有规矩。坚持县域规划建设一盘棋，明确村庄布局分类，合理划定各类空间管控边界，优化布局乡村生活空间。积极有序推进村庄规划编制，发挥村庄规划指导约束作用，确保各项建设依规有序开展。

“8”，就是实施八大工程，加强农村重点领域基础设施建设。继续把公共基础设施建设重点放在农村，推进往村覆盖、往户延伸，稳妥有序推进道路、供水、能源、物流、信息化、综合服务、农房、农村人居环境八个方面基础设施建设。道路方面，重点实施农村道路畅通工程，以县域为单元加快构建便捷高效的农村公路骨干网络，推动农村公路建设项目更多向进村入户倾斜。农房方面，重点实施农房质量安全提升工程，逐步建立健全农村低收入群体住房安全保障长效机制，深入开展农村房屋安全隐患排查整治，加强历史文化名镇名村、传统村落、传统民居保护与利用。农村人居环境方面，重点实施农村人居环境整治提升五年行动，推进农村厕所革命，统筹农村改厕和生活污水、黑臭水体治理，健全农村生活垃圾收运处置体系。

“3”，就是健全三个体系，改善农村公共服务和乡村治理。要实施农村基本公共服务提升行动，加强农村基层组织建设，深入推进农村精神文明建设。

该负责人表示，围绕强化乡村建设“人、地、钱”要素保障，《方案》提出了一揽子政策支持措施。

首先是投入保障。从财政投入、金融服务、社会力量参与等方面，健全乡村建设多元化投入机制。明确中央财政、中央预算内投资、土地出让收入、地方政府债券等支持乡村建设具体要求，创新金融服务拓宽乡村建设融资渠道，引导和鼓励社会力量投入乡村建设。

其次是用地保障。合理安排新增建设用地计划指标，规范开展城乡建设用地增减挂钩，保障乡村建设行动重点工程项目的合理用地需求。优化用地审批流程，探索开展全域土地综合整治，盘活农村存量建设用地。

再次是人才保障。加快培育各类技术技能和服务管理人员，探索建立乡村工匠培养和管理制度，支持熟悉乡村的专业技术人员参与村庄规划设计和项目建设，建立健全乡村基础设施和基本公共服务设施等标准体系。

(责编：王仁宏、高雷)