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今年我国大江大河首次发生编号洪水 水利部维持洪水防御Ⅳ级应急响应

2022年05月31日12:35 | 来源：人民网
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人民网北京5月31日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，我国即将全面进入汛期。近期，南方部分地区连续出现强降雨过程，珠江流域西江上游龙滩水库5月30日11时入库流量涨至10900立方米每秒，依据水利部《全国主要江河洪水编号规定》，编号为“西江2022年第1号洪水”，为今年我国大江大河首次发生编号洪水。

龙滩水库泄洪。水利部供图

水利部维持洪水防御Ⅳ级应急响应，密切监视雨情水情汛情，指导相关地区加强水工程调度和运行管理，保障防洪安全。

除大江大河遭受强降雨影响，连日来，南方暴雨还导致一些中小河流发生超过警戒水位以上洪水，局部地区发生洪涝灾害，水旱灾害防御形势日趋严峻。

水库安全度汛和山洪灾害防御与人民群众生命安全息息相关，针对近期南方强降雨过程防御形势，水利部副部长刘伟平表示，各地要进一步落实责任，加强雨水情监测预报，特别是局地短历时强降雨和中小河流洪水监测预报，及时发出预警。要抓好中小河流洪水防御、中小水库特别是病险水库安全度汛工作，督促落实小型水库防汛“三个责任人”和“三个重点环节”工作，加强安全管理，提升险情应对处置能力。

同时，要严格按照水利部印发的《关于加强山洪灾害防御工作的指导意见》要求，落实山洪灾害监测预警、提请人员转移避险、信息报送等各项措施，最大限度保障人民群众生命安全；始终坚持问题导向、结果导向，持续开展水旱灾害防御查漏补缺和风险隐患排查工作，建立整改台账，动态跟踪整改销号，确保防汛安全。

(责编：乔业琼、吕骞)

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