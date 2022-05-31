原标题：稳主体助实体 华夏银行引金融“活水” 保住企业韧性

做好疫情防控工作的同时稳步推进复工复产成为当务之急。

“经济是肌体，金融是血脉，两者共荣共生”。在此关键时刻，华夏银行一手抓疫情防控一手抓主责主业，积极出台精准金融服务助企纾困措施，与企业、居民共克时艰。

南京分行：加大支持力度 多措并举为企业纾困解难

面临国内疫情的影响，华夏银行南京分行主动作为，加大对重点领域金融支持力度，多措并举帮助实体企业纾困解难，力保经济主体的韧性，以实现未来可持续发展。

“短短几天时间，1亿元资金到账，为我们公司解决了燃眉之急，真心为华夏银行专业、有温度的服务点赞！”连云港某清洁技术有限公司负责人王先生说。

华夏银行南京分行为该清洁技术公司顺利投放绿色金融贷款，帮助企业及时支付工程设备款，化解了该经营项目扩产面临的困境。

连云港某清洁技术公司危险废弃物处理项目基地

危险废物污染防治责任重大，直接关系经济社会健康发展。该清洁技术公司可实现每年危险废弃物资源化再利用处理量达到30万吨，为连云港实施“综合治废”，打好净土保卫战发挥重要作用。疫情期间，危废处理需求持续增大，为进一步提高危废再利用能力，该清洁技术公司需紧急扩大项目规模，而建设项目“时间紧、任务重”，工程和设备款项等资金缺口突然增大，王先生为此犯了愁。

了解企业需求后，南京分行及时制定个性化融资服务方案，克服疫情困难，开通绿色通道，优化业务流程，仅用较短的时间便为企业发放1亿元项目贷款，为企业送去“及时雨”，在华夏银行南京分行的帮助下，疫情期间，企业项目顺利通过验收并取得危险废物经营许可证。

制造业是实体经济的基础，是立国之本、强国之基。疫情反复，给制造业企业带来较大影响。南京分行积极主动对接制造业企业，了解企业面临的困难，不断优化金融服务方案，加快企业复工复产步伐。

宿迁某轧钢有限公司是宿迁市一家现代化的异型材轧钢企业。受疫情影响，企业生产经营一度处于停滞状态，为了满足市场需求，企业需加快复工复产步伐，但因需采购生产原材料，出现了资金缺口。华夏银行南京分行了解情况后，结合该企业的需求制定了服务方案，优化业务流程，及时发放优惠贷款，帮助企业及时采购原材料，扭转经营局面。

华夏银行南京分行紧扣监管部门加大制造业、“两增”贷款、信用贷款和“首贷户”投放的工作导向，以定价、业务资源、产品创新等为切入口，加大对小微制造业等实体经济的支持力度。今年以来已累计投放小微制造业贷款超5亿元，首贷户较年初新增上百户，普惠型小微企业贷款较年初增14.15亿元。

深圳分行：加强金融保障 用心用情服务好市场主体

面对当前形势，深圳接连出台助企纾困30条、培育壮大市场主体30条、促消费30条、工业经济30条，全力稳经济增长。

为支持复工复产，华夏银行深圳分行及时制定出台《2022年支持疫情防控服务经济发展工作方案》，全力支持疫情防控大局，加强金融保障，做好金融支持，用心用情用力服务好市场主体，激发市场主体活力。

《2022年支持疫情防控服务经济发展工作方案》包括服务小微客户、个人客户、公司客户三个子方案，共32条支持服务措施。优先支持抗疫相关行业及特需企业以及卫生医疗、城市保障、保障香港供应、市民“菜篮子”“米袋子”等民生工程的小微企业，做好防控保障、资源保障、通道保障和产品保障支持；强化抗疫相关行业的个人客户金融服务，包括对投身防疫一线的疾控、医护、科研、志愿者及家属，深圳分行根据情况给予贷款利率优惠。

针对受疫情影响暂时遇到困难、仍有良好发展前景的小微客户，华夏银行深圳分行给予纾困帮扶，全力保障信贷支持的稳定性。

某电路公司成立于2004年，是一家集工业级菲林产品研发、销售、售后服务于一体的科技型小微企业，受疫情影响急需资金周转采购原材料。华夏银行深圳分行第一时间主动联系客户了解受疫情影响情况，了解客户需求后，立即展开了尽职调查，召开紧急专题会议专项研究讨论。

从科技企业的研发能力出发，在充分研判企业目前情况、未来成长和发展前景的基础上，华夏银行深圳分行给企业制定专项融资方案，48小时内完成授信审批和放款全流程工作；同时，想方设法帮助企业降低融资成本，主动协助企业完成深圳南山某局贴息备案，使该笔贷款最终融资成本低至1.89%。

面临特殊形势下的金融服务需求，华夏银行深圳分行大力推广线上产品，丰富“非接触式服务”渠道，开通“绿色通道”，与客户携手共克时艰。

彭先生的科技公司近年来投入研发自身ERP系统成本较高，且ERP系统属于轻资产运营，在融资时很难获批银行抵押类贷款。面临彭先生的资金需求，华夏银行深圳分行通过高新技术信用贷产品给企业发放了500万元资金，从授信申报到贷款审批，全流程线上办理，审批高效，及时解决企业实际问题。

华夏银行深圳分行优先受理因疫情受困企业的授信申报业务，承诺初审T+0(即1天)完成，阶段性简化材料、专人审批、远程面谈、资料线上化等多种方式，提高审批工作效率，对资料齐全客户承诺“T+2”(即3天)完成批复。除此之外，深圳分行还专门针对卫生防疫、医药产品制造及采购、公共卫生基础设施建设、医疗科研等行业的代表企业划拨专项信贷额度，开展名单制主动对接服务，结合银企综合合作给予优惠定价，进一步减轻市场主体负担。

同时，深圳分行围绕重点产业链、龙头企业、重大投资项目，加强金融保障，坚持“一链一策”“一企一策”，全力确保企业正常生产经营、确保产业链供应链稳定，保障经济持续稳定发展。

深圳分行支持某科技型小微企业

华夏银行深圳分行积极响应保障产业链、供应链安全稳定的工作部署，全力以赴加大金融支持“保链”力度。

某租车（深圳）有限公司是一家主营新能源物流车辆服务配套公司，为各大快递物流及城配企业提供一站式新能源物流车队租赁及运营服务，与顺丰、京东、德邦等大型快递物流公司建立合作提供服务。该企业在疫情期间为深圳市民提供物流配送基础服务发挥重要作用，受疫情影响，企业资金需求十分迫切。华夏银行深圳分行了解情况后，立刻启动支持疫情防控“保链”绿色通道，以急事急办、特事特办为的原则，迅速为企业发放3000万元信用贷款，解决企业资金需求，用实际行动保障深圳产业链供应链安全稳定。

(责编：董童、李源)