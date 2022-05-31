原标题：银行网点变身“政务服务驿站” 交通银行推出“交政通”服务

“先生，您是在准备买房手续吧？现在交行的智能机具也可以打印社保缴费证明了，不用两头跑，我来教您操作。”打算在无锡买房的新市民小李急匆匆打印完银行流水，正准备去社保中心办理业务，听到这句话不由停下脚步。小李跟随客户经理指导，一眨眼的功夫，社保缴费证明就打印了出来。“本想着今天都要在办手续中奔波，没想到来一趟银行就办了两件事，交行的服务真是越来越方便了！”望着手里的证明，小李由衷感慨道。

围绕政务服务“一网通办”，交通银行无锡分行深化银政合作，与无锡市行政审批局携手，推出“交政通”业务，将政务服务嵌入银行网点自助终端，使网点变身成为百姓身边的“政务服务驿站”。无锡市民持有效身份证件，即可在交行无锡地区的智能机具“智易通”上办理包含人社、医保、住建、公积金等992项政务服务，并可根据需求自助完成多类业务办理、查询和打印，充分享受“金融+生活+政务”三大生态的融合场景带来的便利。

据悉，交行无锡分行的“交政通”业务已覆盖无锡城区及县域所有行政区域，并支持江苏省内以及沪浙皖地区的政务事项，实现了从“全市通办”到“省内通办”再到“跨省通办”的迭代升级，成为无锡地区将政务服务从地级市拓展到长三角区域的银行。

此外，该行积极将金融为民的理念延伸到社会民生各领域，持续深入推进“个人助保贷”“惠民就医”等亲民惠民的暖心工程，以金融手段帮助解决灵活就业特殊人群和就医人员的资金问题。

交行无锡分行相关负责人表示下一步将继续围绕“优政、兴业、惠民”主题，充分参与城市数字化转型，进一步打造政银融合线上服务创新模式，以“金融+科技”帮助政府解决社会民生堵点、难点和痛点，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感，践行好金融为民的初心使命。

(责编：董童、李源)