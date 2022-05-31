原标题：《县域数字乡村指数》报告发布：数字技术有望缩小东西部差距

5月30日，北京大学新农村发展研究院联合阿里研究院举办《县域数字乡村指数报告》（以下简称《报告》）研讨会，同时数字乡村百强县榜单公布。

项目主持人、北大新农村发展研究院院长黄季焜指出，数字乡村指标体系涵盖基础设施、经济、治理、生活四个领域。本次研究对象为农业GDP占比大于3%的2481个县区，上榜百强县前五的省份为浙江（32个）河北（19个）、福建（14个）、广东（9个）和江苏（8个）。

农业农村部信息中心主任王小兵认为，发展数字乡村是缩小城乡差距、地区差距的根本途径，也是促进东中西部共同发展的战略举措。北大新农院与阿里研究院合作，开展县域数字乡村指数评估研究是一次有益的探索。

县域数字乡村建设呈现四大特点、面临五大挑战

黄季焜说，发展数字经济是推动经济社会转型和培育经济增长的新动能，推进数字乡村建设有助于乡村振兴，促进农业农村现代化。目前我国县域数字乡村建设呈现出态势良好、数字基础设施建设水平较高、“四个领域”差异增长、欠发达地区加速追赶等四大特点。

《报告》显示，2020年县域数字乡村指数平均为55分，发展水平最高的5个省依次为浙江（83）、江苏（70）、福建（69）、山东（66）和河南（66）。

在乡村经济数字化方面，黄季焜认为，数字技术促进了农产品流通和农产品互联网平台等新业态的快速发展，2020年超过10%的农产品零售额来自网络销售。

同时，项目组将县域数字乡村各领域指标的发展水平分为五等分（从低于20分到高于80分）。结果显示：2020年的基础设施进入了发展较高及高水平阶段（大于60分）的县占比达86%，且东西部差距较小，而乡村经济数字化、治理数字化、生活数字化发展处于同等阶段的县占比分别只有17%、28和21%。

黄季焜指出，虽然县域数字乡村发展取得一定成果，但也面临经济数字化水平偏低、区域差异大、数字鸿沟与经济鸿沟交叠、新业态惠民不够、体制机制亟待完善等五大挑战。

基于此，黄季焜提出四点建议：一是快速，理清阶段目标、重点任务及发展路线图；二是包容，注重区域和群体差异，促进协调发展；三是永续，总结试点经验与问题，完善体制机制；四是惠民，落实为民而建、为民而兴。

数字化场景从消费端的“餐桌”延伸至生产端的“土地”

“南和区依托宠物产业发展优势，与阿里巴巴签署数字乡村合作协议，推动宠物产业数智化升级。截至目前，全区从事宠物食品的销售商达8300多家，淘宝村40个，年销售额超20亿元。”河北南和区副区长刘岩斌在发布会上表示。

刘岩斌介绍到，河北南和是我国的宠物食品产业带，但由于宠物食品作为舶来品，国外品牌一直占据优势地位，南和宠物食品长期以白牌和代工为主。

为打造宠物粮区域公用品牌，当地政府选择与阿里巴巴数字乡村事业部合作，开始数字化转型升级。

针对产业带商家的特点，南和建立电商公共服务中心，引入专业团队为商家提供直播、店铺运营、人才管理等服务；同时设立占地面积超1万平米的数字化产地仓，优化供应链体系，设计峰值每天可发货10万单。

今年天猫618期间，“南和犬猫粮”区域公用品牌还联合“码上放心”追溯平台，授权本地品牌企业，给犬猫粮配备“身份ID”，支持原产地信息查询，并采用冷链保鲜运输，通过全程溯源确保安全。

同时，南和以宠物食品为龙头，带动宠物医疗、宠物用品、宠物保险、宠物护理等产业横向发展。近3年南和宠物产业年复合增长率超40%。

数字化正加速从消费端的“餐桌”走向产地端的“土地”，让这个北方小城从“宠物食品之乡”升级为“宠物产业之都”，推动宠物产业走向品牌化、科技化、集群化的发展道路。

阿里巴巴集团副总裁项煌妹表示，推动数字化的实体经济发展是阿里巴巴的基本责任。阿里巴巴将沉淀20多年的数字化能力用于县域和“三农”领域，愿意做扎根乡村最深的平台企业，为全面推进乡村振兴贡献数字化力量。

数字技术有望缩小东西部差距

西部地区在本次研究中表现较为突出。《报告》显示，数字乡村指数增速最快的前五依次为内蒙古（11%）、西藏（10%）、宁夏（10%）、甘肃（9%）和河北（7%）。前四名被西部省份包揽，增长最快百县中有91个来自西部。

北大国发院副院长黄益平在发言中指出，在过去十年间，虽然内陆和沿海地区数字金融发展水平有差距，但内地以更快的速度追赶。在数字乡村指数增长最快的100个县里，有91个来自西部地区，这就是普惠的价值，数字技术的价值。

项目主持人、阿里研究院院长高红冰在发言中从另外一维度支持这个观点。他说，就义乌到西部各省会城市的平均物流时间做了一个“义乌指数”，从2018年到2020年，“义乌指数”两年时间缩短16小时。

2020年西部地区交通建设投资总额近1万亿元，约占全国的40%。得益于国家战略推进及数字化物流发展，西部地区物流规模、时效共同提升，有助于形成完整的产业链，缩小东中西部的经济发展差距。

西部地区物流规模也在2020年实现大幅提升，寄件量同比增长23%，是全国增长率最高的地区，四川、陕西和重庆位列前三。

高红冰认为，未来“义乌指数”所反映的东西部物流效率还将有望继续提升，日益便捷的快递服务将为西部地区共享数字经济红利创造更加良好条件。

黄益平认为，政府投资为数字乡村的发展打下了非常好的基础，在现有的条件下，需要更多平台经济参与其中，发挥好市场、企业家的作用。平台企业也要考虑社会责任问题，在欠发达地区积极参与社会建设。

(责编：董童、李源)