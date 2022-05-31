上海共青团协调近10万个岗位给应届生
2022年05月31日13:55 | 来源：中国青年报
小字号
原标题：上海共青团协调近10万个岗位给应届生
5月23日，由团中央青年发展部、团上海市委、上海市青联、上海市学联主办的上海共青团助力复工复产“千校万岗·就业有位来”高校毕业生网络招聘会启动。
本次招聘会，团上海市委牵手16个区团委、各大口团工委、各相关单位团组织以及青联、青企协会员，搭建多方联动平台。5281家企业首批报名参加此次招聘会，其中世界500强企业73家，中国500强企业65家，民营500强企业97家，高新技术企业639家，国有企业637家，事业单位182家，外资企业349家，共提供用人需求岗位98283个。
最新数据显示，今年上海高校毕业生共22.7万人，比去年增加两万人，截至5月6日，毕业去向落实率是36.47%。
本次招聘会为上海全市各高校建设“一校一站”，根据往届毕业生求职行为数据，智能推荐合适岗位，促进人才和就业岗位双向匹配。线上双选将会持续到8月30日。（记者 王烨捷）
(责编：曹淼、李源)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国务院发文稳经济 中小企业迎多项政策利好
- 人民网北京5月31日电 （记者申佳平）日前，国务院发布《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（以下简称《通知》），包括六个方面共33项措施。其中提出“鼓励政府性融资担保”“加大政府采购支持力度”“水电气等费用补贴”“承租国有房屋减免3-6个月租金”等多项利好中小企业的具体措施。…
相关新闻
- 评论
- 关注