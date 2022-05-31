原标题：上海共青团协调近10万个岗位给应届生

5月23日，由团中央青年发展部、团上海市委、上海市青联、上海市学联主办的上海共青团助力复工复产“千校万岗·就业有位来”高校毕业生网络招聘会启动。

本次招聘会，团上海市委牵手16个区团委、各大口团工委、各相关单位团组织以及青联、青企协会员，搭建多方联动平台。5281家企业首批报名参加此次招聘会，其中世界500强企业73家，中国500强企业65家，民营500强企业97家，高新技术企业639家，国有企业637家，事业单位182家，外资企业349家，共提供用人需求岗位98283个。

最新数据显示，今年上海高校毕业生共22.7万人，比去年增加两万人，截至5月6日，毕业去向落实率是36.47%。

本次招聘会为上海全市各高校建设“一校一站”，根据往届毕业生求职行为数据，智能推荐合适岗位，促进人才和就业岗位双向匹配。线上双选将会持续到8月30日。（记者 王烨捷）

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