原标题：国务院：企业招用毕业年度高校毕业生可按每人不超1500元发放补助

据中国政府网消息，国务院5月31日印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，共六个方面33项措施。在财政政策方面，提出加大稳岗支持力度。优化失业保险稳岗返还政策，进一步提高返还比例，将大型企业稳岗返还比例由30%提至50%。拓宽失业保险留工补助受益范围，由中小微企业扩大至受疫情严重影响暂时无法正常生产经营的所有参保企业。

企业招用毕业年度高校毕业生，签订劳动合同并参加失业保险的，可按每人不超过1500元的标准，发放一次性扩岗补助，具体补助标准由各省份确定，与一次性吸纳就业补贴不重复享受，政策执行期限至今年底。

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