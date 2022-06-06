原标题：助力高校毕业生创业就业

福建省大中专毕业生就业工作领导小组近日就做好今年普通高等学校毕业生就业创业工作印发通知。

根据通知，我省从大力拓宽就业渠道、加大创业支持力度、强化就业指导服务、健全就业保障体系、简化优化求职就业手续、压实就业工作责任等6个方面提出21条措施。

据了解，今年，我省组织开展“送岗留才进校园”活动，全面深化校企合作、供需对接，增强高校、企业促进毕业生就业创业信心。同时强化就业岗位信息归集发布，加强网络招聘市场建设，建立高校毕业生就业岗位归集机制，广泛收集机关事业单位、各类企业、重大项目等高校毕业生就业岗位需求计划，集中向社会发布并动态更新，促进用人单位和毕业生精准对接。

此外，我省还引导鼓励面向基层就业，统筹实施基层服务项目，适度扩大招募规模，省级“三支一扶”计划扩大至约1000人。实施城乡基层就业岗位募集发布计划，开发一批行政村、社区基层公共管理和社会服务岗位，吸纳毕业生到城乡基层就业，助力乡村振兴和城乡社区治理。（记者 储白珊）

(责编：曹淼、李源)