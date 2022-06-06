原标题：黑龙江出台“人才振兴60条”激活人才活力

记者从黑龙江省人民政府新闻办公室了解到，为进一步建强人才队伍、激发人才活力，黑龙江省发布《新时代龙江人才振兴60条》，着力打造生态、平台、计划、服务“四位一体”的人才发展新环境。

当前，黑龙江省人才工作存在人才外流、创新人才偏少等问题。黑龙江省立足实际，进一步实施人才支持计划，加强人才引进力度，建设平台培育体系，充分释放用人主体活力，强化人才激励奖励。

据介绍，黑龙江省将实施“龙江战略科学家头雁支持计划”“龙江科技英才春雁支持计划”“龙江卓越工程师支持计划”“龙江工匠支持计划”“龙江学者支持计划”。这五项人才支持计划既聚焦留住省内人才，又瞄准引进省外、海外人才，既突出高端引领，又加强梯队培育。其中，“头雁支持计划”将延续“团队+项目”的方式，给予每个团队全周期5年最高5000万元经费支持，并在技术路线、团队引才等方面赋予更大自主权。

在海内外高层次人才引进方面，黑龙江省提出，对全职引进的高层次人才给予最高300万元安家补贴，可在科研立项、科技成果转化、创新创业等方面提供优惠待遇。对于人才普遍关注的住房安居、子女就学、配偶安置、看病就医、交通出行等问题，黑龙江将提升服务保障，加强建设国际人才社区、国际学校等。

此外，黑龙江省将进一步研究制定人才工作配套政策、实施方案及操作办法，加强政策评估论证，不断推出政策“加强版”。（记者 杨思琪）

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