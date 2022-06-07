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连续8天日机收面积超1000万亩

全国麦收进度过半

截至6月6日，全国已收冬小麦1.67亿亩，收获进度达到55%

2022年06月07日04:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月6日电  （记者高云才）全国大规模小麦机收5月28日全面展开以来，各地各部门组织服务保障有力，全国麦收总体进展顺利，跨区机收总体通畅有序，已连续8天日机收面积超1000万亩。

　　据农业农村部调度，截至6月6日，全国已收冬小麦1.67亿亩，收获进度达到55%，麦收过半时间比去年提前2天。其中四川、湖北麦收已基本结束，安徽麦收进入扫尾阶段，河南麦收进度过八成，江苏进度过半，陕、鲁、晋、冀即将进入麦收高峰。

　　农业农村部要求各地要继续做好机收供需精准对接、应急机收机种准备，特别要帮助因疫情影响不能返乡的农民解决收种困难，开展代收代种。要继续强化各项保通保畅措施落实，最大限度为机手提供防疫、通行、用油等便利。要大力推进机收减损，协调增加小麦晾晒场地和烘干设施供给，努力实现颗粒归仓。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月07日 01 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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