本报北京6月6日电 （记者王浩）记者从水利部获悉：大藤峡水利枢纽灌区工程开工建设。该项目是国务院部署实施的150项重大水利工程之一，也是今年重点推进开工建设的六大灌区之一，总投资达80.08亿元。

大藤峡水利枢纽灌区工程设计灌溉面积100.1万亩。工程利用已建的大型和中小型水库作为主要水源，利用正在建设的大藤峡水利枢纽库区自流引水和黔浔江提水作为补充水源，新建渠（管）道652公里，新建及恢复13座泵站装机容量1.28万千瓦。

据了解，大藤峡水利枢纽灌区工程建设总工期为60个月，施工准备期约为5个月，主要完成场地平整、场内道路、施工工厂、生产和生活用房、供水、供电等项目建设。第一年拟同时开工建设南木补水干管、十八山输水隧洞。

大藤峡水利枢纽灌区地处区域光热条件优越，水资源及耕地资源丰富，是广西壮族自治区重要粮食基地、糖料主要生产基地之一。工程建成后，可进一步发挥大藤峡水利枢纽的灌溉供水效益，有效解决贵港市、来宾市等桂中典型干旱区骨干水利工程缺乏、耕地灌溉保证率较低等问题，保证项目区粮食生产安全和村镇供水安全，助力乡村振兴和经济社会发展。

《 人民日报 》（ 2022年06月07日 08 版）

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