自然资源部坚决遏制乱占耕地建房行为
通报典型案例，发挥警示教育作用
2022年06月07日05:04 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月6日电 （记者常钦）记者从自然资源部获悉：近日，自然资源部公开通报24个处理结果不准确且未整改到位问题和53宗新增乱占耕地建房典型案例，将发挥典型案例的警示教育作用，坚决遏制乱占耕地建房行为，牢牢守住耕地保护红线。
为遏制新增乱占耕地建房行为，2021年下半年，自然资源部组织相关单位对地方上报的新增乱占耕地建房问题线索处理情况进行了实地抽查，并组织相关省级自然资源部门对抽查结果进行了复核确认。截至2022年5月中旬，属于地方上报核实处理结果不准确且未整改到位的新增乱占耕地建房问题有24个，涉及土地面积821.95亩，其中耕地面积513.18亩。这些问题均存在2020年7月3日以后新建、扩建或者续建行为，属于顶风违建。
《 人民日报 》（ 2022年06月07日 11 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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