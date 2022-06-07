人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

自然资源部坚决遏制乱占耕地建房行为

通报典型案例，发挥警示教育作用

2022年06月07日05:04 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京6月6日电  （记者常钦）记者从自然资源部获悉：近日，自然资源部公开通报24个处理结果不准确且未整改到位问题和53宗新增乱占耕地建房典型案例，将发挥典型案例的警示教育作用，坚决遏制乱占耕地建房行为，牢牢守住耕地保护红线。

　　为遏制新增乱占耕地建房行为，2021年下半年，自然资源部组织相关单位对地方上报的新增乱占耕地建房问题线索处理情况进行了实地抽查，并组织相关省级自然资源部门对抽查结果进行了复核确认。截至2022年5月中旬，属于地方上报核实处理结果不准确且未整改到位的新增乱占耕地建房问题有24个，涉及土地面积821.95亩，其中耕地面积513.18亩。这些问题均存在2020年7月3日以后新建、扩建或者续建行为，属于顶风违建。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月07日 11 版）
(责编：袁勃、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家税务总局：“端午”假期商品消费升温 带来更多“烟火气”
　　人民网北京6月6日电（记者车柯蒙）国家税务总局增值税发票数据显示，今年“端午”小长假期间（6月3日-6月5日），疫情防控形势稳定向好，全国居民商品消费平稳增长，部分居民服务业增长较快，住宿餐饮业正在稳步恢复。 “端午”假期期间，伴随全国疫情形势稳定向好，居民消费平稳增长。…
珠江流域西江发生2022年第2号洪水 水利部启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应
　　人民网北京6月6日电 （记者王仁宏）据水利部消息，根据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部在维持江西、湖南、广西、贵州等省（区）洪水防御Ⅳ级应急响应的同时，于6日12时针对浙江、福建、广东、云南4省启动洪水防御Ⅳ级应急响应，并发出通知，要求有关地区加强值班值守，做好监测预报预警、水工程调度、水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等重点工作。 7日-9日降水预报图。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部