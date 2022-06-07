本报北京6月6日电 （记者齐志明）在中华全国供销合作总社的指导推动下，中国供销集团所属新合作商贸连锁集团联合多家日用品生产企业、商贸流通企业和行业协会，日前在北京发起成立了全国供销合作社日用品采购平台，并举行了线上成立仪式。

全国供销合作社日用品采购平台以日用品联合采购为重点，以扩大农村消费需求为导向，围绕打造高效协同的供应链体系，推动系统商贸流通企业抱团发展、下沉市场，提升供销合作社在农村市场的供给能力和品牌影响力。

据了解，该平台首批会员单位共有49家，其中新合作商贸连锁集团为理事长单位。发起单位所属直营门店有2200多个，经营面积达300多万平方米，分布于北京、天津、河北、江苏、山东等23个省份，重点为县和县以下居民提供服务。

《 人民日报 》（ 2022年06月07日 11 版）

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